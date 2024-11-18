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    Anlık Bildirim

    İkinci nesil Huawei MatePad Pro 13.2, sızdırılan özellikleriyle heyecan yarattı

    Son zamanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan ve adeta eski günlerine geri dönen Çinli teknoloji devi Huawei, bu durumu ikinci nesil MatePad Pro 13.2 modeliyle tescillemek niyetinde.

    İkinci nesil Huawei MatePad Pro 13.2'nin özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei, 26 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek büyük bir etkinlikte yeni nesil ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bu lansmanda Mate 70 serisi, Mate X6 katlanabilir telefon ve 4. nesil Freebuds Pro kablosuz kulaklık gibi dikkat çekici cihazları duyurması bekleniyor.

    Bu etkinlikte ayrıca, ikinci nesil Huawei MatePad Pro 13.2 modelinin de tanıtılacağı konuşuluyor. İlk kez Eylül 2023’te piyasaya sürülen ve Kirin 9000s işlemcisiyle donatılan 13.2 inçlik ilk MatePad Pro’nun ardından, yeni modelin önemli yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Yeni MatePad Pro'nun, gelişmiş bir Kirin 9010 veya yakında çıkması planlanan Kirin 9100 işlemcisiyle güçlendirilmesi öngörülüyor. 6nm üretim süreciyle geliştirilen Kirin 9100, 2.67 GHz hızında çalışan bir Cortex-X1 çekirdeğiyle performans açısından iddialı bir çözüm sunuyor.

    Önceki modelin sunduğu özellikler, yeni tabletin potansiyel yetenekleri hakkında fikir veriyor. MatePad Pro 13.2, 2880 x 1920 piksel çözünürlükte 13.2 inç OLED ekranıyla etkileyici bir görsel deneyim sağlıyor. 3.4 mm'lik ince çerçeveleri sayesinde %94 ekran-gövde oranına ulaşan bu cihaz, 144 Hz yenileme hızı ve HDR desteğiyle üst düzey bir görüntü kalitesi sunuyor. Sadece 580 gram ağırlığında ve 5.5 mm inceliğinde tasarlanan tablet, taşınabilirlik ve şıklığı bir arada sunuyor.

    Cihaz, 10.100 mAh kapasiteye sahip bataryasıyla uzun kullanım süresi sunarken, 88W hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyor. Bellek tarafında 16 GB LPDDR4x RAM ve 1 TB UFS 3.1 depolama alanıyla geniş bir kullanım alanı sağlıyor. HarmonyOS 4.0 işletim sistemiyle çalışan tablet, aynı zamanda altı hoparlörle zengin bir ses deneyimi vadediyor.

    Huawei’nin StarLight teknolojisiyle donatılan cihaz, 3. nesil M-Pencil kalemi destekliyor. Bu kalem, 10.000 basınç seviyesine kadar hassasiyet sunarak yazma ve çizim deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Kamera özellikleri arasında 16 MP ön kamera ve 3D ToF sensörü yer alırken, arka tarafta 13 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

    Huawei'nin bu yeni ürünleri, teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor ve lansman etkinliği, markanın yenilikçi çözümlerini gözler önüne sermesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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