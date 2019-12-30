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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color

    Kasım ayında Mi Watch'u tanıtan Xiaomi akıllı saat koleksiyonuna yeni bir ürün daha ekledi. Mi Watch Color olarak adlandırılan cihaz renkli kayış seçenekleri ile dikkat çekiyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 27 dk.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Watch'u piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de Mi Watch Color olarak adlandırılan bir başka akıllı saat daha duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı"

    Yeni saat adından da anlaşılabileceği üzere hem erkek hem de kadınlar tarafından cinsiyet farkı gözetmeksiniz rahatlıkla kullanılabilmesi için çok sayıda renkli kayış seçeneği ile geliyor.

    Mi Watch Color'ın yakında piyasaya sürüleceği duyurulmasına rağmen teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color
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    Huami Amazfit GTR ile aynı özellikleri sunacak

    Xiaomi akıllı saatin 3 Ocak'tan itibaren Çin'de satışa sunulacağını belirtti. Cihazın, Huami Amazfit GTR ile aynı özellikleri sunması bekleniyor.

    Mi Watch Color, 1.39 inç AMOLED ekranla gelebilir. Ayrıca kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, barometre gibi çeşitli sensörler içerdiği bildiriliyor.

    5 ATM suya dayanıklılık derecesine (50 metreye kadar) sahip olduğu söylenen akıllı saatle ilgili tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşmasını umuyoruz.



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    osmanli64 2 dk. smart1978
    Allah aşkına EKG çekse ne gösterebilir ki bu cihaz henüz ? 12 devirasyonlu EKG çekecek sanki. Bunlar yalnızca nabız ölçebilirler şimdilik. Q,P,R,S,T aralıklarını da gösterecek gibi yorum yapmışsınız ama siz
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    smart1978 1 sa.
    ECG/EKG ozelligi yoksa bu tur cihazlarin cikartilmasinda tercih etmede digerlerine nazaran siyrilmasi zordur.
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    Fenomenon 26 dk. smart1978
    gtr modeli normal kullanımda 24 gün, sadece saat özelliğini kullanırsan 74 gün batarya sunuyor. sadece bu özelliği bile almak için neden. apple 5 gün giden saat yapsa devrim sayılr.
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    Askaparta 1 sa.
    Teknik özellikleri ve fiyatı da renkli olsun.
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    cocainbar 1 sa.
    kordondur o kayis olsa duramazdik
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