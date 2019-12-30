Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Watch'u piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de Mi Watch Color olarak adlandırılan bir başka akıllı saat daha duyurdu.

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Yeni saat adından da anlaşılabileceği üzere hem erkek hem de kadınlar tarafından cinsiyet farkı gözetmeksiniz rahatlıkla kullanılabilmesi için çok sayıda renkli kayış seçeneği ile geliyor.

Mi Watch Color'ın yakında piyasaya sürüleceği duyurulmasına rağmen teknik özellikleri ve fiyat etiketi konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Huami Amazfit GTR ile aynı özellikleri sunacak

Xiaomi akıllı saatin 3 Ocak'tan itibaren Çin'de satışa sunulacağını belirtti. Cihazın, Huami Amazfit GTR ile aynı özellikleri sunması bekleniyor.

Mi Watch Color, 1.39 inç AMOLED ekranla gelebilir. Ayrıca kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, barometre gibi çeşitli sensörler içerdiği bildiriliyor.

5 ATM suya dayanıklılık derecesine (50 metreye kadar) sahip olduğu söylenen akıllı saatle ilgili tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşmasını umuyoruz.