Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı

ABD'nin ticaret yasağına rağmen satışlarını yükselten Huawei şaşırtmaya devam ediyor. Şirket 2019 yılını 230 milyonun üzerinde akıllı telefon satarak kapattı ancak gelen haberler bu iyi gidişatın sürdüğünü gösteriyor.

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ABD'nin hesapları ters tepti

Bundan yaklaşık üç ay önce piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi, ABD yasakları nedeniyle Google servis ve uygulamalarından yoksun olarak piyasaya sürülmüştü. Gelen bilgilere göre Mate 30 bu kısa süre içinde 12 milyon satış rakamına ulaşırken, sadece geçen ay 5 milyon adet satarak adeta ABD yasağını yok saydı. Cihazın 5G destekli modelinin de, yeni kablosuz ağ standartının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Mate 30 serisinin satış grafiğinin yüksek olması, cihazın 20 milyon satış rakamını aşacağı söylentilerini de güçlendirmiş durumda. Birçok kişi Huawei'nin ABD yasakları sonrasında kan kaybedeceğini düşündüyse de, gelen haber ve satış rakamları durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirketin 2020 yılı tahminlerinde de, 2019 yılındaki satış rakamlarını aşacağı öngörülmüştü. Durum böyleyken Çinli telekomünikasyon devini köşeye sıkıştırma planları suya düşen ABD'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

https://news.mydrivers.com/1/664/664660.htm