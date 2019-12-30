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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin henüz üç ay önce piyasaya sürdüğü Mate 30 serisi, Google uygulamaları olmadan piyasaya sürülmesine rağmen 12 milyon satış rakamına ulaştı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı

    ABD'nin ticaret yasağına rağmen satışlarını yükselten Huawei şaşırtmaya devam ediyor. Şirket 2019 yılını 230 milyonun üzerinde akıllı telefon satarak kapattı ancak gelen haberler bu iyi gidişatın sürdüğünü gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'a ücretli abonelik sistemi getirmeye hazırlanıyor"

    ABD'nin hesapları ters tepti

    Bundan yaklaşık üç ay önce piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi, ABD yasakları nedeniyle Google servis ve uygulamalarından yoksun olarak piyasaya sürülmüştü. Gelen bilgilere göre Mate 30 bu kısa süre içinde 12 milyon satış rakamına ulaşırken, sadece geçen ay 5 milyon adet satarak adeta ABD yasağını yok saydı. Cihazın 5G destekli modelinin de, yeni kablosuz ağ standartının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.

    Google uygulamaları olmayan Huawei Mate 30, üç ayda 12 milyon adet sattı
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    Mate 30 serisinin satış grafiğinin yüksek olması, cihazın 20 milyon satış rakamını aşacağı söylentilerini de güçlendirmiş durumda. Birçok kişi Huawei'nin ABD yasakları sonrasında kan kaybedeceğini düşündüyse de, gelen haber ve satış rakamları durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirketin 2020 yılı tahminlerinde de, 2019 yılındaki satış rakamlarını aşacağı öngörülmüştü. Durum böyleyken Çinli telekomünikasyon devini köşeye sıkıştırma planları suya düşen ABD'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmuş durumda.



    https://news.mydrivers.com/1/664/664660.htm Yorum Yaz
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    Mr. Jingles 1 sa. en beğenilen
    12 milyonun %80’i ya da üzeri Çin’de satıldıysa bu rakamın benim nazarımda hiçbir anlamı yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    kımyasal 39 dk.
    Çinli markaların en büyük avantajı,herhangi bir ambargo vs durumlarda kendi ana vatanlarında (nüfus yoğunluğu sayesinde) finansal olarak koza durumuna girebilmeleridir.1 sene daha ambargo koysalar Huawei yoluna devam edebilir.
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    V4LKyR 50 dk.
    Demek ki insanlar Google'dan da bıktı artık. Onu da gösteriyor.
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    Mr. Jingles 1 sa. en beğenilen
    12 milyonun %80’i ya da üzeri Çin’de satıldıysa bu rakamın benim nazarımda hiçbir anlamı yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    FatihAsl 36 sn. Mr. Jingles
    yüzde kaçı Çin dışına satılırsa sizin nazarınızda bir anlamı olur. satış istatistiklerini ben görmedim. bir yerde gören varsa bizi bilgilendirir mi
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