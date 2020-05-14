Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE

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Çinli teknoloji devi Xiaomi beklenmedik bir şekilde yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu. Mi AirDots 2 SE olarak adlandırılan model Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.

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Kablosuz kulaklık isminden de anlaşılabileceği üzere Mi AirDots 2 ve 2S'in daha ucuz versiyonu olarak geldi. Kulaklıklar 14.2 mm'lik sürücülere sahip. Ayrıca gürültü azaltma işlevi sağlayan çift mikrofonla donatıldıklarını belirtelim.

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Mi AirDots 2 SE, Bluetooth 5.0 ve dokunmatik kontrol gibi özellikler sunuyor. Ayrıca XiaoAI, Google Asistan ve Siri gibi popüler sesli asistanlarla uyumlu. Ancak sadece AAC kodek desteği mevcut. Yani Mi AirDots 2 ve 2S gibi LDHC Hi-Res ses kodekini desteklemiyor.

Xiaomi Mi Air 2 SE Fiyatı

Kulaklıkların her biri tek şarjla 5 saat kullanım sağlarken bu süre şarj kutusunun desteğiyle 20 saate kadar çıkabiliyor. Şarj kutusunun üzerinde USB Type-C girişi var. Yaklaşık 1.5 saat içerisinde şarj edilebiliyor.

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Kulaklıklarda hızlı bağlantı özelliği de bulunuyor ancak bu işlev sadece MIUI'li telefonlarla çalışıyor. Xiaomi Mi AirDots 2 SE'nin satışları 19 Mayıs'ta başlayacak. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi ise 24 dolar.

https://item.mi.com/product/12036.html

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