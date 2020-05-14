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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE

    Xiaomi bugün sürpriz bir şekilde yeni bir kablosuz kulaklık duyurdu. Uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürülen Mi AirDots 2 SE, 19 Mayıs itibarıyla satışa sunulacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    11
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi beklenmedik bir şekilde yeni tam kablosuz kulaklığını duyurdu. Mi AirDots 2 SE olarak adlandırılan model Android ve iOS işletim sistemlerini çalıştıran akıllı telefonlarla kullanılabiliyor.

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    Kablosuz kulaklık isminden de anlaşılabileceği üzere Mi AirDots 2 ve 2S'in daha ucuz versiyonu olarak geldi. Kulaklıklar 14.2 mm'lik sürücülere sahip. Ayrıca gürültü azaltma işlevi sağlayan çift mikrofonla donatıldıklarını belirtelim.

    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE
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    Mi AirDots 2 SE, Bluetooth 5.0 ve dokunmatik kontrol gibi özellikler sunuyor. Ayrıca XiaoAI, Google Asistan ve Siri gibi popüler sesli asistanlarla uyumlu. Ancak sadece AAC kodek desteği mevcut. Yani Mi AirDots 2 ve 2S gibi LDHC Hi-Res ses kodekini desteklemiyor.

    Xiaomi Mi Air 2 SE Fiyatı

    Kulaklıkların her biri tek şarjla 5 saat kullanım sağlarken bu süre şarj kutusunun desteğiyle 20 saate kadar çıkabiliyor. Şarj kutusunun üzerinde USB Type-C girişi var. Yaklaşık 1.5 saat içerisinde şarj edilebiliyor.

    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE
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    Kulaklıklarda hızlı bağlantı özelliği de bulunuyor ancak bu işlev sadece MIUI'li telefonlarla çalışıyor. Xiaomi Mi AirDots 2 SE'nin satışları 19 Mayıs'ta başlayacak. Kablosuz kulaklığın fiyat etiketi ise 24 dolar.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün en beğenilen
    Burdaki fiyat 200 lira olur, yaşamıyoruz resmen.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    xenix 2 gün Technotronic
    25 usd lik bir ürün için bile bütçemizi gözden geçirmemiz gerekiyor bitmişiz biz
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    volcy123 1 gün
    Surekli apple dan arak nereye kadar xiaomi..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    koyunsayar 1 gün volcy123
    Sıkıntı yok iki şirketin arkasında da aynı sermaye gurupları var yani kardeş sayılırlar
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 1 gün
    Tasarımla beraber artik ürün ismi de copy paste.
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    millet yaşıyor işte ya 25 dolar diyor. Bizdeki fiyatı 200tl olur bu
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    Holk (Holk Holk) 1 gün
    Edüstriyel tasarım hırsızlığı. Özgün tasarım geliştirin lütfen.
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    volcy123 1 gün
    Surekli apple dan arak nereye kadar xiaomi..
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    koyunsayar 1 gün volcy123
    Sıkıntı yok iki şirketin arkasında da aynı sermaye gurupları var yani kardeş sayılırlar
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    DH Misafiri 1 gün
    Pimaş boru da takabilirim bunu almak yerine
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün en beğenilen
    Burdaki fiyat 200 lira olur, yaşamıyoruz resmen.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    xenix 2 gün Technotronic
    25 usd lik bir ürün için bile bütçemizi gözden geçirmemiz gerekiyor bitmişiz biz
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    misterrium (Doruk Buğday) 2 gün
    Yazılımda pil durumunu gösterme olayını bile karbon kopya yapmasalarmış keşke.
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    handali (ali arslanoğlu) 2 gün misterrium
    25 USD yapsinda isterse aynı ürünü alıp üzerine kendi marka etiketini yapistirsin.
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