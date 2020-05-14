Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10 işletim sisteminin Mayıs güncellemesini MSDN geliştiricileri için yayınladığını duyurdu. Tüm kullanıcılara ulaşması birkaç haftayı bulacak.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    3,3b
    2
    15
    İşletim Sistemleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı

    Microsoft, büyük Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Şirket bugün resmi SDK'yı yayınladı ve güncelleme, MSDN portalındaki geliştiriciler için kullanılabilir hale geldi.

    Ayrıca Bkz. "Sony açıkladı: PlayStation 5, COVID-19'a rağmen bu yıl piyasaya sürülecek"

    28 Mayıs'a tüm kullanıcılara sunulacak

    Birçok kaynağa göre, Windows 10 Mayıs Güncellemesi bugün herkes için yayınlanmış olmalıydı. Ancak Microsoft, işletim sistemindeki güvenlik açıklarını düzeltmek için çıkış tarihini biraz erteledi. Tabii ki COVID-19 pandemisi nedeniyle Microsoft çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun evden mesai yapması da bunun nedenlerinden biri ve şirket güncellemeyi genel kullanıma sunmakta aceleci davranmıyor.

    Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi herkes için kullanılabilir hale gelir gelmez, Microsoft eski günlerde olduğu gibi bu güncellemeyi PC'ye kurması için kullanıcılara dayatmada bulunmayacak. Güncelleme, istenildiği takdirde yüklenmek üzere Windows Update kısmında görünecek. Güncellemeyi göz ardı ederseniz, kullanılan sürüm desteği bitene kadar işletim sisteminizin otomatik olarak güncellenmeyeceğini de belirtelim. Güncellemenin tüm kullanıcılara sunulacağı tarihin ise 28 Mayıs olacağı belirtiliyor.



    https://www.neowin.net/news/the-windows-10-version-2004-sdk-is-now-generally-available Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    babgozd 2 gün en beğenilen
    Hardware-Accelerated GPU Scheduling geliyor beni en çok o heyecanlandırıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 gün babgozd
    Videolarda çok ciddi bir fark yaratacak mı? Bilgim yok açıklarsanız sevinirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 gün
    bize ne zaman geliyor ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    En son ne zaman muhteşem olmuştu kardiş?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 gün
    Microsoft, başarısızlığı kabul edip mesela Win20 diye bir OS çıkarsa daha çok kullanıcı kazanır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MMK46 1 gün
    indirme %100 yükleniyor %100 oluyor. Sonra indirme %0 oluyor tekrar indirme %100 yükleme %100 oluyor sonra tekrar başa sarıyor. Bu yüzden hem işlemci hem net boşa çalışıyor :)Varmı çözümü ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Larry (Gokhan Ersoy) 1 gün
    merhaba..
    midemi bulandiran i$letim sistemi..yazdigi kodlari aylarca düzeltemeyen embesil sistem..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Eeltorm 1 gün
    WDDM 2.7 ve DX12Ultimate geliyor 2004 sürümü ile muhteşem olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Saytomo 2 gün
    HDD kullanımına bir çözüm olacağını okumuştum. İnşallah öyle olur. Herkesin SSD'si olmayabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 1 gün Saytomo
    Ne konuda bir sıkıntı vardı?

    Acaba aynı sorunu bende mi yaşıyorum diye soruyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 gün
    keşke google kaldırırmasyadı çok güzel olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün
    Sevdiğim özellik olan "Kolay tarihleri kullanın" özelliği gitmiş. Özellikte bug da yoktu ama kaldırılmış. Galiba sonraki Windows'larda da göremeyeceğiz bu güzel özelliği.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    babgozd 2 gün en beğenilen
    Hardware-Accelerated GPU Scheduling geliyor beni en çok o heyecanlandırıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 1 gün babgozd
    Videolarda çok ciddi bir fark yaratacak mı? Bilgim yok açıklarsanız sevinirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3283 kez okundu.
    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    windows 10, işletim sistemi ve
    6 etiket daha güncelleme geliştiriciler sdk msdn Yazılım Windows
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün LG Stylo 6'nın tanıtım broşürü ortaya çıktı 1 gün Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs) 1 gün Xiaomi, kredi kartını tanıttı: Kart sahipleri her ay ücretsiz bir akıllı cihaz alabilecek 1 gün Epic Games Store’da dev indirimler başladı 1 gün Alienware m15 ve m17 modelleri de güncellendi 1 gün Dünyanın ilk akıllı müzik kutusu ile tanışın 1 gün Nvidia Ampere tanıtıldı: En kaslısı, en büyüğü 1 gün Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir? 1 gün Fortnite; PS5 ve Xbox Series X çıkış oyunu olacak 1 gün Alienware Area-51m oyuncu dizüstü AMD grafikleriyle güncellendi 1 gün Spotify 3 aylık premium hediyesini yeniden başlattı 1 gün Honda Gold Wing serisine Android Auto desteği geliyor 2 gün Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi 2 gün Karşınızda Nvidia Tesla A100 grafik kartı 2 gün Koronavirüs salgınına rağmen CO2 emisyon değerleri, rekor seviyeye ulaştı 2 gün Donald Trump, Huawei yasağını 1 yıl daha uzattı 2 gün Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkardı: Mi AirDots 2 SE 2 gün Epic Store sızdırdı: GTA 5 ücretsiz oluyor! 2 gün Makyajlı Kia Picanto, Güney Kore'de "Morning Urban" ismiyle tanıtıldı 2 gün Sony 2020’nin ilk çeyreğinde yarım milyondan az telefon sattı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı Sonraki Türkiye'de en çok hangi uygulamalar kullanılıyor? İşte geçtiğimiz ayın en çok kullanılan 30 uygulaması 2 gün Xiaomi ve Redmi, uygun fiyatlı oyuncu monitörü çıkaracak 2 gün Twitter çalışanlarının artık hiçbir zaman ofise gitmesi gerekmiyor 2 gün Giyen kişiyi, yüz tanıma sistemlerinde görünmez yapan tişört geliştirildi 2 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: RDR 2'de büyük indirim 2 gün Fallout 76'yı bu hafta ücretsiz deneyin 2 gün Epic’in patronu Tim Sweeney’e göre PS5’in SSD’si PC dahil tüm platformların en iyisi 2 gün Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı 2 gün ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu 2 gün Oyun endüstrisi 2021 yılında sıkıntıya girebilir 2 gün Samsung Galaxy A21s netleşti: İşte basın görselleri, özellikleri ve Avrupa fiyatı 2 gün Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 2 gün Xbox Series X’te 60 FPS geliştiricilere şart koşulmayacak 2 gün Playstation 4 satışları 110 milyonu geçti, oyun satışları düşüşte! 2 gün Koronavirüs salgınında yoğun bakım sayıları iyileşmeye devam ediyor (13 Mayıs) 2 gün Elektrikli Citroen e-Jumpy tanıtıldı: 330 km'ye kadar menzil 2 gün Koronavirüsün etkisiyle 5 milyon kart ilk kez online alışveriş yaptı 2 gün Mac Pro'nun 5.599 TL'lik tekerleklerini kaykaya taktılar 2 gün Unreal Engine 5 tanıtıldı: İşte PS5 üzerinde inanılmaz 'next-gen' grafikler 2 gün iQOO Z1'in yüksek kaliteli görselleri yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Trackmania Nations Remake Temmuz Ayının Başına Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    KIBRISDA HİÇ VAKA YOK
    DH Forum
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi