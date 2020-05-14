Microsoft, geliştiriciler için Windows 10 Mayıs Güncellemesi'ni yayınladı

Microsoft, büyük Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Şirket bugün resmi SDK'yı yayınladı ve güncelleme, MSDN portalındaki geliştiriciler için kullanılabilir hale geldi.

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28 Mayıs'a tüm kullanıcılara sunulacak

Birçok kaynağa göre, Windows 10 Mayıs Güncellemesi bugün herkes için yayınlanmış olmalıydı. Ancak Microsoft, işletim sistemindeki güvenlik açıklarını düzeltmek için çıkış tarihini biraz erteledi. Tabii ki COVID-19 pandemisi nedeniyle Microsoft çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun evden mesai yapması da bunun nedenlerinden biri ve şirket güncellemeyi genel kullanıma sunmakta aceleci davranmıyor.

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Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi herkes için kullanılabilir hale gelir gelmez, Microsoft eski günlerde olduğu gibi bu güncellemeyi PC'ye kurması için kullanıcılara dayatmada bulunmayacak. Güncelleme, istenildiği takdirde yüklenmek üzere Windows Update kısmında görünecek. Güncellemeyi göz ardı ederseniz, kullanılan sürüm desteği bitene kadar işletim sisteminizin otomatik olarak güncellenmeyeceğini de belirtelim. Güncellemenin tüm kullanıcılara sunulacağı tarihin ise 28 Mayıs olacağı belirtiliyor.

https://www.neowin.net/news/the-windows-10-version-2004-sdk-is-now-generally-available

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