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Xiaomi'nin alt markası Poco yeni tamamen kablosuz kulaklığını tanıttı. Şirketin Hindistan'da piyasaya sürdüğü Poco Pods isimli model, 12 mm'lik sürücülere sahip. Ayrıca IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve tere karşı koruma sunuyor.

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Poco Pods sarı renkte silikon kulaklık uçlarına sahip. Şarj kutusunun ise oval bir yapıda olduğu görülüyor. Ön tarafında sarı renkli Poco markası var. Çinli firmanın yeni kablosuz kulaklığı daha çok bütçe odaklı müşterileri hedefliyor.

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Poco Pods'un daha iyi ses performansı için SBC codec bileşenini desteklediğini belirtelim. Bluetooth 5.3 bağlantısı ile donatılan kablosuz kulaklık Android cihazlarla hızlı ve kolay eşleştirme için Google Fast Pair özelliği sunuyor.

Fiyatı sudan ucuz

Kablosuz kulaklık için Çevresel Gürültü Engelleme (ENC) ve 60 ms gecikme süresinden de bahsediliyor. Dokunmatik kontrol işlevini de es geçmemek gerek. Poco Pods şarj kutusunun desteği ile 30 saate kadar bir kullanım süresi vaat ediyor.

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Hızlı şarj desteği de var. Kullanıcılar 10 dakikalık şarj ile kullanıcılar 90 dakikalık müzik keyfi yaşayabilecekler. Poco Pods yarın yani 29 Temmuz itibariyle Hindistan'da satışa sunulacak. Kablosuz kulaklık için belirlenen indirimli fiyat etiketi 15 dolar.

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Poco'dan 15 dolarlık kablosuz kulaklık: Karşınızda Poco Pods