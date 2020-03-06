Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor

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Gerçek kablosuz kulaklık (TWS) pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Çinli Xiaomi'nin Mi True Wireless Earphones 2S olarak adlandırılacak yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

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TWSEJ05WM model numarasına sahip kulaklık Kablosuz Güç Konsorsiyumu'nun (WPC) web sitesine ortaya çıktı. Listelenen ürün piyasadaki mevcut Mi Air 2 modeliyle tamamen aynı görünüyor.

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Yakında piyasaya sürülecek

Bununla birlikte 2S modelinin donanım anlamında çok büyük değişiklikler içermesi beklenmiyor. Şu an için sadece maksimum şarj gücünün 2.5 watt olacağını biliyoruz. Mi True Wireless Earphones 2S'nin çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_tws_earphones_2s_listed_on_wireless_power_consortium-news-41835.php

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