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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor

    Gerçek kablosuz kulaklıklar günümüzün en büyük trendlerinden biri haline gelmiş durumda. Xiaomi çok yakında Mi True Wireless Earphones 2S adlı yeni bir kablosuz kulaklık çıkaracak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor
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    Gerçek kablosuz kulaklık (TWS) pazarı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Çinli Xiaomi'nin Mi True Wireless Earphones 2S olarak adlandırılacak yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

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    TWSEJ05WM model numarasına sahip kulaklık Kablosuz Güç Konsorsiyumu'nun (WPC) web sitesine ortaya çıktı. Listelenen ürün piyasadaki mevcut Mi Air 2 modeliyle tamamen aynı görünüyor.

    Xiaomi yeni bir kablosuz kulaklık çıkarmaya hazırlanıyor
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    Yakında piyasaya sürülecek

    Bununla birlikte 2S modelinin donanım anlamında çok büyük değişiklikler içermesi beklenmiyor. Şu an için sadece maksimum şarj gücünün 2.5 watt olacağını biliyoruz. Mi True Wireless Earphones 2S'nin çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_tws_earphones_2s_listed_on_wireless_power_consortium-news-41835.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canavan06 (Can Avan) 2 hf.
    xiaomi şuana kadar kulaklık işini beceremedi
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    minkowski33 (minkowski hermann) 2 hf. en beğenilen
    Kentilyon tane kulaklık olacağına Apple gibi sınırlı sayıda fiyat performans kulaklıklar üretse çok daha iyi olmaz mı? Bir süre aynı fiyat aralığında seçenek var ama tatmin edici bir performans sunan yok.
    Kentilyon tane kulaklık olacağına Apple gibi sınırlı sayıda fiyat performans kulaklıklar üretse çok daha iyi olmaz mı? Bir süre aynı fiyat aralığında seçenek va...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bazıları Apple daha iyi demiş şu yönde hak veririm:<br /><br />#kutusu<br /><br />Onun dışında minimalize fön makinesi isteyenler saygım sonsuz ama xiaomi haylou gt 1 pro modeli çok iyi o model kısaca 25 saatten fazla ömrü olan buds a yakın tasarımlı şu an 180tl olan f p ürünü isteyen bakabilir. Bu arada Xiaomi çok ürün çıkarıyor çünkü adamlar Çin deki teknoloji firmalarının yarısına sahip adamların kendi firmaları birbiri ile yarışıyor ayrıca hayatımda daha önce hiç fazla modeli olduğu içi. Ve ucuz olduğu için eleştiri alan bir ürün bu ürünü böyle eleştiren birini görmedim Saygılar
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    intel7mix (İbrahim Ak) 2 hf.
    O kadar ürün çıkıyor ki hangisi alacak bu tüketici elindeki eskiyor ve sıfır alacak adamda hangisini alacak kafası çok karmaşık. Redmi serisi ve xiaominin mi serisi gibi oldu oldu artık...
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    minkowski33 (minkowski hermann) 2 hf. en beğenilen
    Kentilyon tane kulaklık olacağına Apple gibi sınırlı sayıda fiyat performans kulaklıklar üretse çok daha iyi olmaz mı? Bir süre aynı fiyat aralığında seçenek var ama tatmin edici bir performans sunan yok.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 hf.
    Dışarıdaki sesi kesmeyen bi kulaklık işe yaramaz o yüzden şuan bu işi en iyi yapan apple gibi kullandım baya kesiyoe dış sesleri.
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    canavan06 (Can Avan) 2 hf.
    xiaomi şuana kadar kulaklık işini beceremedi
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 hf.
    Air 2 aşırı kaba bir cihaz, umarım 250-300 civarında silikonsuz nazik güzel bir model çıkarırlar.
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