DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro

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DxOMark laboratuvarı bugün tanıtılan Oppo Find X2 Pro'nun test sonuçlarını yayınladı. Kamera testinde son derece iyi bir performans sergileyen telefon fotoğraf çekiminde 134 puan, video çekiminde ise 104 puan aldı.

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DxOMark uzmanları Oppo Find X2 Pro'nun genel kamera performansına 124 puan verdi. Böylelikle amiral gemisi telefon kısa bir süre önce piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10 Pro ile aynı skora ulaşarak birinciliğe ortak oldu.

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DxOMark incelemesinde şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce de mükemmel kameralı Oppo telefonlarla karşılaştık ancak Find X2 Pro Çinli şirketin gerçek bir başyapıtı oldu. Her alanda mükemmel bir şekilde çalışan kamerası sayesinde (Xiaomi Mi 10 Pro ile birlikte) en iyi kameralı telefonlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

İster açık havada güneşli bir günde, ister loş ışıklı bir restoranda, ister ultra geniş açılı bir lensle ister 5x zoom ile çekim yapın, bokeh çekimleri yapın veya 4K çözünürlükte video kaydedin, Find X2 Pro'nun sizi hayal kırıklığına uğratması pek olası değil."

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Çözünürlük her şey demek değil

Oppo Find X2 Pro'nun kamera sisteminde 48 megapiksel ana görüntü sensörüne yer verildiğini hatırlatalım. Buna karşın Xiaomi Mi 10 Pro'da 108 megapiksellik bir ana kamera var. DxOMark'ın test sonuçları çözünürlüğün her şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.

https://www.dxomark.com/oppo-find-x2-pro-camera-review

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