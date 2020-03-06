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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro

    Bugün tanıtılan Oppo Find X2 Pro kamera performansıyla DxOMark uzmanlarından tam not aldı. Akıllı telefon Xiaomi Mi 10 Pro ile aynı puanı alarak birinciliğe ortak oldu.
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    1
    14
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro
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    DxOMark laboratuvarı bugün tanıtılan Oppo Find X2 Pro'nun test sonuçlarını yayınladı. Kamera testinde son derece iyi bir performans sergileyen telefon fotoğraf çekiminde 134 puan, video çekiminde ise 104 puan aldı.

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    DxOMark uzmanları Oppo Find X2 Pro'nun genel kamera performansına 124 puan verdi. Böylelikle amiral gemisi telefon kısa bir süre önce piyasaya sürülen Xiaomi Mi 10 Pro ile aynı skora ulaşarak birinciliğe ortak oldu.

    DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro
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    DxOMark incelemesinde şu ifadelere yer verdi:

    "Daha önce de mükemmel kameralı Oppo telefonlarla karşılaştık ancak Find X2 Pro Çinli şirketin gerçek bir başyapıtı oldu. Her alanda mükemmel bir şekilde çalışan kamerası sayesinde (Xiaomi Mi 10 Pro ile birlikte) en iyi kameralı telefonlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

    İster açık havada güneşli bir günde, ister loş ışıklı bir restoranda, ister ultra geniş açılı bir lensle ister 5x zoom ile çekim yapın, bokeh çekimleri yapın veya 4K çözünürlükte video kaydedin, Find X2 Pro'nun sizi hayal kırıklığına uğratması pek olası değil."

    DxOMark'a yeni bir kral geldi: Oppo Find X2 Pro
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    Çözünürlük her şey demek değil

    Oppo Find X2 Pro'nun kamera sisteminde 48 megapiksel ana görüntü sensörüne yer verildiğini hatırlatalım. Buna karşın Xiaomi Mi 10 Pro'da 108 megapiksellik bir ana kamera var. DxOMark'ın test sonuçları çözünürlüğün her şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor.



    https://www.dxomark.com/oppo-find-x2-pro-camera-review Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf. en beğenilen
    DxOMark'ta maaşlar hesaplara yatmış.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    xenix 2 hf.
    DxOMark a güvenip zamanında mi8 almıştım aldığım zaman iphone dan daha üst puan vermişlerdi birde sonuç tabiki hüsran oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Telefonlar tam performanslarıyla değil belli şartlar altında test ediliyor. 4k 60 FPS'de kare atlayacak telefon da kare atlamayacak telefon da 4k 30'da test ediliyor ve hiçbir çekim özelliği dikkate alınmıyor, tüm telefonlarda olan ortak özellikler test ediliyor. Üstelik gözü olan her insan o croplanmış fotoğraflarda mi 10 pronun çok daha iyi olduğunu anlamış ve yorumların %80'inde de belirtilmiş. 100.000 euro öderseniz sizin verdiğiniz telefonu alıp test ediyorlarmış, ödeme yapmazsanız kendileri gidip satın alıyormuş. Bu da böyle bir bilgi ;)
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    DH Misafiri 1 hf.
    Artık bütün Amiral gemileri iphone'u tokatlıyor
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    DH Misafiri 1 hf.
    Az vermişler. 130 falan olmalıydı.
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    xenix 2 hf.
    DxOMark a güvenip zamanında mi8 almıştım aldığım zaman iphone dan daha üst puan vermişlerdi birde sonuç tabiki hüsran oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    evlbleef 2 hf. yeni yorumcu
    Android tarafı kamera konusunda atakta. Yeni çıkan amiral gemileri listeye hep tepeden girmiş. Puanlar:

    Oppo Find X2 Pro 124

    Xiaomi Mi 10 Pro 124

    Huawei Mate 30 Pro 123

    Honor V30 Pro 122



    S20 Ultra'ya verecekleri puan ne olacak bakalım.
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    glumerna (hiko baba) 2 hf.
    testte mi10 pro daha iyi çekmiş açık ara s20 ultrada mi10dan iyiydi bakalım ona kaç yazacaklar biraz fazla vermişler puanını
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf. en beğenilen
    DxOMark'ta maaşlar hesaplara yatmış.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Guest-F7CE7F94C 2 hf.
    Her yeni çıkan amiral gemisi cihaz Dxomark'da birinci oluyor zaten...
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 2 hf.
    [email protected] FPS de aynı anda EIS ve HDR açamayıp bu esnada diğer kameralara erişimi kapatan bir cihaz nasıl olur da videodan iPhone 11 ailesinden daha yüksek puan alır?

    Cihazları kutudan çıktığı hali ile test edersen ancak olur.
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