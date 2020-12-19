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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı

    ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı gibi devlet kurumlarının hedef alındığı saldırıda, ilgili kurumlardan hassas bilgilerin sızdırılmış olabileceği düşünülüyor.
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    Güvenlik
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    Gökhan G.
    Editör
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    Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı

    ABD kaynaklı açıklamalara göre yabancı ülke güdümündeki hackerler ülkenin Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı ağlarına sızdı. Detayların henüz netlik kazanmadığı siber güvenlik saldırısına ABD dışındaki en az üç ülkenin daha maruz kalmış olabileceğine inanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu"

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    Federal müfettişlerce yürütülen soruşturma kapsamında saldırıların, ilgili kurumlara ne tür zararlar verdiği veya hackerlerin hassas bilgilere ulaşıp ulaşamadığı hususun henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor. ABD’nin nükleer silah stokunun tutulduğu Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı yetkililerine göre ise olayın aydınlatılması için haftalar gerekebilir.

    Kurbanlardan birinin de ünlü yazılım devi Microsoft’un olabileceği belirtilen olayda, hackerlerın ilgili kurumların ağlarına SolarWinds isimli bir şirketin sattığı yazılım aracılığıyla sızmış olabileceği değerlendiriliyor.

    FBI, Ulusal İstihbarat ve Siber güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı yetkililerinin yaptığı ortak açıklamada “Yaşananlarla ilgili inceleme halen daha devam ediyor. Söz konusu eylemin federal hükümet birimlerinin ağlarına sızarak gerçekleştirildiğini biliyoruz” ifadeleri kullanılırken okların ise Rusya istihbarat birimlerini gösterdiği belirtilmekte.

    Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı
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    ABD’li yetkililerin Rusya’yı hedef tahtasına oturtmasındaki nedenlerden biri de Rus Devleti destekli APT29 ya da Cozy Bear olarak bilinen grubun geçtiğimiz ayki faaliyetleri. Yetkililer, söz konusu grubun Aralık ayı içinde ABD Hazine Bakanlığına düzenlenen saldırıda da baş rol oynadığına inanıyor.

    Bakalım ABD’li yetkililer, önümüzdeki dönemde saldırıların arkasındaki sorumluları teşhis edebilecek mi?



    https://www.engadget.com/nnsa-doe-cyberattack-232628623.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yabancı menşei biraz saçma bir başlık olmamış mı?
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yanlız bu sefer abd nin içinden geçmişler...normal bir saldırı değilmiş...
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    cocainbar (Cocain bar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine demokrasi goturecekler bir yerlere galiba, bahanesini ariyorlar.
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    cihat emre 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her fırsatta teknoloji diktatörlüğü yapan Amerika daha kendi kurumlarına sahip çıkamıyor sözde teknoloji devleri de bu ülkeye ait
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    Source (Barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    En sonunda terör örgütleri nükleer bomba yapar hale gelecek bu beceriksizler sayesinde 😏
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    Forumuser31 2 gün ( Mesaj Silindi ) Source
    Beceriksiz dediğin ülke olmasaydı Sovyet Anıtkabirde vodka içiyordu bil istedim 😏
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