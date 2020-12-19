Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı

ABD kaynaklı açıklamalara göre yabancı ülke güdümündeki hackerler ülkenin Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı ağlarına sızdı. Detayların henüz netlik kazanmadığı siber güvenlik saldırısına ABD dışındaki en az üç ülkenin daha maruz kalmış olabileceğine inanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu"

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Federal müfettişlerce yürütülen soruşturma kapsamında saldırıların, ilgili kurumlara ne tür zararlar verdiği veya hackerlerin hassas bilgilere ulaşıp ulaşamadığı hususun henüz netlik kazanmadığı ifade ediliyor. ABD’nin nükleer silah stokunun tutulduğu Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansı yetkililerine göre ise olayın aydınlatılması için haftalar gerekebilir.

Kurbanlardan birinin de ünlü yazılım devi Microsoft’un olabileceği belirtilen olayda, hackerlerın ilgili kurumların ağlarına SolarWinds isimli bir şirketin sattığı yazılım aracılığıyla sızmış olabileceği değerlendiriliyor.

FBI, Ulusal İstihbarat ve Siber güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı yetkililerinin yaptığı ortak açıklamada “Yaşananlarla ilgili inceleme halen daha devam ediyor. Söz konusu eylemin federal hükümet birimlerinin ağlarına sızarak gerçekleştirildiğini biliyoruz” ifadeleri kullanılırken okların ise Rusya istihbarat birimlerini gösterdiği belirtilmekte.

Tam Boyutta Gör

ABD’li yetkililerin Rusya’yı hedef tahtasına oturtmasındaki nedenlerden biri de Rus Devleti destekli APT29 ya da Cozy Bear olarak bilinen grubun geçtiğimiz ayki faaliyetleri. Yetkililer, söz konusu grubun Aralık ayı içinde ABD Hazine Bakanlığına düzenlenen saldırıda da baş rol oynadığına inanıyor.

Bakalım ABD’li yetkililer, önümüzdeki dönemde saldırıların arkasındaki sorumluları teşhis edebilecek mi?

https://www.engadget.com/nnsa-doe-cyberattack-232628623.html

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