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    Anlık Bildirim

    Microsoft: “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti”

    Rus hacker’ların Microsoft yöneticilerine ait e-postaları çaldığı bu yılın başlarında gündeme gelmişti. Şimdi ise Microsoft, hackar’ların şirketin kaynak kodlarına erişim sağladığını doğruladı.
    Microsoft: “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti” Tam Boyutta Gör
    Ocak ayının ortalarına doğru Microsoft, Midnight Blizzard veya Nobelium olarak bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubunun şirketin birçok üst düzey yöneticisinin ve diğer çalışanların e-postalarına eriştiğini açıklamıştı. Bu hacker grubu 2020 SolarWinds saldırısının da arkasındaydı. Aynı zamanda bu grubun Rus Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) bir parçası olduğu da biliniyor. Microsoft şimdi ise saldırı kapsamında hacker grubunun şirketin bazı kaynak kodlarına eriştiğini açıkladı.

    Microsoft’un kaynak kodları çalındı

    Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında e-posta sistemlerine sızan hacker grubunun bu bilgileri yetkisiz erişim elde etmek için kullandığını belirtiyor. Ek olarak bu erişimin şirketin bazı kaynak kodu depolarını ve dahili sistemlerini de kapsadığının altı çiziliyor. Microsoft, saldırılar kapsamında şimdiye kadar müşteri bilgilerinin tehlikeye atılmadığını söylüyor. Ancak firma, Midnight Blizzard’ın elde ettiği verileri kullanarak daha fazla erişim girişiminde bulunduğunu ve aynı zamanda müşterileri de hedef almaya başladıklarını söylüyor. Microsoft, e-posta yoluyla paylaşılan ve çalınan hassas verileri keşfettikçe ilgili müşterilere ulaştığını da söylüyor.

    Microsoft, çalınan kaynak kodları hakkında spesifik olarak bir bilgi vermiş değil. Yazılım devi, Midnight Blizzard’ın faaliyetlerine ilişkin aktif soruşturmaların devam edeceğini söylüyor. Microsoft aynı zamanda öğrendikleri bilgileri paylaşmaktan çekinmeyeceklerinin de altını çiziyor. Öte yandan buradaki saldırıda Microsoft’un da hatasının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Nobelium, brute-force yöntemiyle (geniş bir parola kütüphanesi kullanarak) Microsoft’un iki adımlı doğrulamanın olmadığı bir test sistemine erişmiş. Bu erişim de kaynak kodlarına kadar uzanmış durumda. Microsoft, siber güvenlik alanında yeni adımlar atacağını da taahhüt ediyor.

    Kaynakça https://msrc.microsoft.com/blog/2024/03/update-on-microsoft-actions-following-attack-by-nation-state-actor-midnight-blizzard/ https://www.theverge.com/2024/3/8/24094287/microsoft-hack-russian-security-attack-stolen-source-code
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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