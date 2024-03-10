Microsoft: “Rus hacker’lar kaynak kodlarımıza erişti”

Microsoft’un kaynak kodları çalındı
Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında e-posta sistemlerine sızan hacker grubunun bu bilgileri yetkisiz erişim elde etmek için kullandığını belirtiyor. Ek olarak bu erişimin şirketin bazı kaynak kodu depolarını ve dahili sistemlerini de kapsadığının altı çiziliyor. Microsoft, saldırılar kapsamında şimdiye kadar müşteri bilgilerinin tehlikeye atılmadığını söylüyor. Ancak firma, Midnight Blizzard’ın elde ettiği verileri kullanarak daha fazla erişim girişiminde bulunduğunu ve aynı zamanda müşterileri de hedef almaya başladıklarını söylüyor. Microsoft, e-posta yoluyla paylaşılan ve çalınan hassas verileri keşfettikçe ilgili müşterilere ulaştığını da söylüyor.
Microsoft, çalınan kaynak kodları hakkında spesifik olarak bir bilgi vermiş değil. Yazılım devi, Midnight Blizzard’ın faaliyetlerine ilişkin aktif soruşturmaların devam edeceğini söylüyor. Microsoft aynı zamanda öğrendikleri bilgileri paylaşmaktan çekinmeyeceklerinin de altını çiziyor. Öte yandan buradaki saldırıda Microsoft’un da hatasının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Nobelium, brute-force yöntemiyle (geniş bir parola kütüphanesi kullanarak) Microsoft’un iki adımlı doğrulamanın olmadığı bir test sistemine erişmiş. Bu erişim de kaynak kodlarına kadar uzanmış durumda. Microsoft, siber güvenlik alanında yeni adımlar atacağını da taahhüt ediyor.Kaynakça https://msrc.microsoft.com/blog/2024/03/update-on-microsoft-actions-following-attack-by-nation-state-actor-midnight-blizzard/ https://www.theverge.com/2024/3/8/24094287/microsoft-hack-russian-security-attack-stolen-source-code Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.