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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yapay zekâ sayesinde felçli bir hasta, düşünce gücüyle yazı yazabildi

    Bilim insanlarının geliştirdiği yöntem ile felçli bir hasta düşünce gücüyle yazı yazabildi.El hareketlerini zihninde canlandıran hastanın hangi harfi yazdığını tahmin eden yapay zeka,oldukça başarılı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yapay zekâ sayesinde felçli bir hasta, düşünce gücüyle yazı yazabildi
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    Tamamiyle felçli hastaların yaşadığı en ciddi sıkıntıların başında iletişim kurma zorluğu geliyor. Bazen göz hareketleriyle ya da yapay ses sistemleriyle kurulmaya çalışılan iletişim ise zorlu bir öğrenme süreci gerektiriyor.

    Felçli hastaların bu süreçte yaşadıkları sıkıntılar, neyse ki gelişen teknolojinin yardımıyla bir nebze de olsa daha az sancılı olabiliyor. Felçli insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik ortaya çıkan bir gelişme ise bu hastalara beyin gücüyle yazı yazma imkânı sunmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Avuca sığan DJI Mavic Mini duyuruldu"

    Elon Musk’ın da desteklediği beyin-bilgisayar arayüzleri, insanların zihinleriyle bilgisayarları kontrol edebildiği yeni bir teknoloji.  Ancak henüz emekleme aşamasında bile olsa bahsi geçen teknik sayesinde felçli hastaların yazı yazabilmesi sağlanmış.

    Sciencemag isimli siteye göre beynin hareketle ilintili bölümüne yerleştirilen elektrotlar sayesinde hastaların ekrandaki bir imleci düşünce gücüyle hareket ettirip ilgili harfleri seçebilmesi mümkün kılınmış. Söz konusu yöntemle hastaların dakikada 39 karakter yazabildiği tespit edilmiş.

    Yeni yöntemle 66 karakter

    Denemelere devam eden araştırmacılar, Sinirbilimi Topluluğunun yıllık toplantısında yeni bir tekniği tanıtmışlar. Boyundan aşağısı felçli olan bir hastanın gönüllü olduğu bu deneyde, beyninin ilgili yerine yerleştirilen arayüz ile hastanın eliyle yazı yazdığını düşünmesi isteniyor.

    Beyin aktivitelerini izleyen arayüz, hastanın hayal ettiği el hareketlerini anlamlandırıyor ve yapay bir sinir ağı ise hastanın hangi harfleri hayal ettiğini anlamak için kullanılıyor. Bu sayede elde edilen sonuç ise %95’e varan doğruluk oranına ulaşıyor. Aşağıda yer alan fotoğrafta da görülebileceği üzere yapay zekâ, harflerin birçoğunu aslına uygun olarak tahmin edebilmiş.

    Yapay zekâ sayesinde felçli bir hasta, düşünce gücüyle yazı yazabildi
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    F.R Willet isimli araştırmacı ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre hasta bu sayede dakikada 66 karakter yazabilmiş. Bilim insanı ve ekibinin bir sonraki hedeflerinin ise daha çok kullanıcıdan alınacak geribildirimler sayesinde yazma hızını artırmak olduğu ifade ediliyor.

    Bu yeni teknoloji sayesinde araştırma ekibi, daha çok hastaya umut olabilmeyi planlıyor.



    https://interestingengineering.com/ai-allowed-a-paralyzed-person-to-handwrite-using-his-mind Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar 3 sa.
    Yapay zeka ya insanligi cok ileri seviyelere tasiyacak, yada sonunu getirecek. Bekleyip goremeyebiliriz xD
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    Hayvangibicalıstım 6 sa.
    Güzel haber
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