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    Avuca sığan DJI Mavic Mini duyuruldu

    Katlanabilir DJI Mavic hava aracından hoşlanıyorsanız Mavic Mini versiyonu daha çok hoşunuza gidebilir. Avuç içine sığan model abilerini aratmayacak özelliklere sahip.
    1 sa.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avuca sığan DJI Mavic Mini duyuruldu
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    Katlanabilir yapısı ve ileri düzey özellikleriyle DJI’ın beğenilen drone modellerinden Mavic, mini versiyonuna kavuştu. Avuç içine sığacak kadar olan DJI Mavic Mini bu sayede yönetmeliklerin sınırlamalarından da kaçınmış oluyor.

    DJI Mavic Mini özellikleri ve fiyatı

    Sadece 250gr ağırlığında olan DJI Mavic Mini yine 4 pervaneli bir Drone. Pervaneler 360 derecelik bariyer ile korunuyor. Bir şarj istasyonuna sahip olan Mavic Mini nesnenin etrafında daire çizebiliyor, öne veya geriye gidebiliyor veya nesneden spiral çizerek uzaklaşabiliyor.

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    Position modunda Drone daha otonom hareketler yaparken Sport modunda ise biraz daha fazla tecrübe istiyor. CineSmooth ile daha sinematik videolar için cihazın ara verme süresi uzatılırken kullanım esnasında canlı HD yayın alınabiliyor.

    Avuca sığan DJI Mavic Mini duyuruldu
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    Drone kamerası ise 12MP çözünürlüğünde ve 1/2.3 inçlik bir sensöre sahip. 2.7K çözünürlüğünde 30fps, Full HD çözünürlüğünde ise 60fps video kaydı yapabiliyor. Kameranın bağlı olduğu gimbal 3 eksenli ve keskin görüntülere imkân tanıyor. DJI Mavic Mini için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş. Ekstra bataryalı paket ise 499$.



    https://www.slashgear.com/dji-mavic-mini-ultra-light-folding-drone-revealed-with-2-7k-camera-30597806/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Mantarın Başı 1 sa.
    250 grama bu kadar para verilir mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    jerry smith 1 sa. Mantarın Başı
    Ruslar 500 istiyor. Onlara verilirse buna hayli hayli verilir.
    Yanıtla +1
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    berbatine 1 sa.
    Çok güzel olmuş, umarım ülke ekonomimiz düzelir de sadece videodan bakmakla kalmayız.
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