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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile hayvanların ne konuştuğunu öğrenmeye yaklaşıyoruz

    Çoğu insan, evindeki kedi veya köpeğin çıkardığı seslerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Bilim insanları ise hayvan-insan çevirisini gerçekleştiren ilk yapay zeka için yarışıyor.
    Yapay zeka ile hayvanların ne konuştuğunu öğrenmeye yaklaşıyoruz Tam Boyutta Gör
    Çok uzunca bir süredir insanlar, evlerindeki kedi veya köpek gibi evcil hayvanlarının çıkardığı seslerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Bazen bu canlılar sizinle konuşuyormuş gibi yüzünüze bakarak mırıldanıyor ancak onları anlayamıyoruz. Kedilerin ne dediğini anlamak için biraz daha zamana ihtiyaç olsa da görünüşe göre bilim insanları, yapay zekayı kullanarak hayvanların gerçek zamanlı olarak ne dediğini çözebileceklerine inanıyor.

    Bilim insanları, hayvanlar ile insanlar arasında anlık iletişim kurmayı sağlayacak yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesi için büyük bir yarışa girmiş durumda. Colombia One'ın yakın tarihli bir raporuna göre, araştırmacılar, hayvanlar ve insanlar arasındaki iletişimi mümkün kılacak bir yapay zeka geliştirmek için güçlerini birleştiriyor. Bu alandaki en başarılı çalışmalara 500 bin dolarlık bir ödül veya 10 milyon dolarlık hisse yatırımları sunulacak.

    Hayvanları anlamak için yapay zeka kullanılacak

    Bu heyecan verici alanda öne çıkan iki proje var: Project Ceti ve Earth Species Project. Project Ceti, balinaların iletişimini çözmeyi hedeflerken, Earth Species Project, daha geniş bir kapsamda, özellikle kuşlar ve diğer hayvan türlerinin iletişimini incelemeyi amaçlıyor.

    Yapay zeka ile hayvanların ne konuştuğunu öğrenmeye yaklaşıyoruz
    Project Ceti'nin amacı, kambur ve ispermeçet balinalarının kullandığı sesli iletişimi çözebilecek bir yapay zeka modeli geliştirmek. Bu proje, on yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılan bir araştırma ve bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, veri eksiklikleri önemli bir engel teşkil ediyor. Şu an için yalnızca 8.000 ses örneğiyle çalışmalarını sürdüren proje, bu sınırlı veriyle istenilen düzeyde bir çözüm geliştirmek konusunda zorluklarla karşılaşıyor.

    Diğer taraftan, Earth Species Project, zebralar, kuşlar ve balinalar gibi çeşitli türlerin iletişimlerini araştıran önemli bir girişim. Geçtiğimiz günlerde 17 milyon dolar değerinde bir fon sağlayan proje, makine öğrenimi kullanarak hayvan seslerinin verilerini işliyor ve bu sesler arasındaki kalıpları çözmeyi hedefliyor. Amaçları, hayvan dillerinin "temel sözlüklerini" oluşturmak ve bu sayede yaban hayatı koruma çalışmalarına devrim niteliğinde katkı sağlamak.

    Tam anlamıyla işlevsel bir uygulama halen yıllarca uzakta olsa da, bilim insanları bu alanda hızla ilerliyor. Hayvanların iletişimindeki kalıplar giderek daha iyi anlaşılmakta ve yapay zekadaki gelişmelerle birlikte, evcil hayvanlarımızla konuşma hayali daha gerçekçi hale geliyor.

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    Rindaman 18 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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