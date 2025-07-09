Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: "Grok'a engelleme kararı yok"

"X ile görüşüldü"
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi. Bakan Uraloğlu X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’un birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Grok’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Grok'un güncel paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif bir şekilde çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Grok 4 yarın tanıtılacak
Grok, 4 Temmuz’da üçüncü sürümüne güncellendi ve kanıtlara dayandığı müddetçe "politik doğrucu olmayan bir dil" kullanmasına izin verileceği açıklandı. Grok 3 ile birlikte agresif bir dile büründü. X’te Grok’la iletişime geçen kullanıcılar sert yanıtlar aldı. Grok’un dördüncü versiyonu Perşembe günü saat 06.00'da yapılacak etkinlikle birlikte tanıtılacak. Grok 4’ün ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre