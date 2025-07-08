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    ChatGPT’ye eğitimi dönüştürecek yeni bir özellik geliyor

    ChatGPT, eğitime odaklanan yeni “Study Together” (Birlikte Çalışma) özelliğini test ediyor. Bu mod, kullanıcıyı daha aktif öğrenmeye teşvik ediyor ve yapay zekayı bir öğretmen gibi konumlandırıyor.

    ChatGPT’ye eğitimi dönüştürecek yeni bir özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, ChatGPT'nin eğitimdeki rolünü güçlendirecek gizemli bir özelliği halihazırda test ediyor. Bazı kullanıcıların araçlar menüsünde fark ettiği “Study Together” (Birlikte Çalışma) seçeneği, sohbet robotunu klasik bir yardımcıdan daha fazlasına dönüştürmeyi hedefliyor.

    ChatGPT, bir eğitmen oluyor

    Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özellik, kullanıcıya doğrudan cevaplar sunmak yerine soru-cevap temelli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Kullanıcıların iddiasına göre, ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor ve yanıtları insanlardan bekliyor. Bazıları, bu yapının Google’ın yeni eğitim odaklı modeli LearnLM’e bir yanıt olabileceğini düşünüyor.

    ChatGPT’ye eğitimi dönüştürecek yeni bir özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Bazıları, birden fazla kişinin çalışma grubu modunda sohbete katılabileceği bir modun olup olmayacağını da merak ediyor. OpenAI, konuyla ilgili yorum yapmadı. Dolayısıyla özelliğe dair bilgiler oldukça sınırlı. Özelliğin ücretli abonelere özel olup olmayacağı da bilinmiyor.

    Öte yandan ChatGPT’nin ilk çıktığından bu yana esasında eğitim alanında hızla yaygınlaştığını gördük. Sadece öğrenciler değil, öğretmenler de ChatGPT’yi aktif olarak kullanıyor. Öğretmenler onu ders planlamada kullanırken, öğrenciler hem kişisel bir öğretmen gibi yardım alabiliyor hem de ne yazık ki ödevlerini hazırlatmak için suistimal edebiliyor. Bazı uzmanlar, bu durumun yükseköğretimi tehdit ettiğini bile savunuyor.

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    turkelvis 9 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

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    aafak437 14 saat önce

    Çok iyi

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