Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, ChatGPT'nin eğitimdeki rolünü güçlendirecek gizemli bir özelliği halihazırda test ediyor. Bazı kullanıcıların araçlar menüsünde fark ettiği “Study Together” (Birlikte Çalışma) seçeneği, sohbet robotunu klasik bir yardımcıdan daha fazlasına dönüştürmeyi hedefliyor.

ChatGPT, bir eğitmen oluyor

Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özellik, kullanıcıya doğrudan cevaplar sunmak yerine soru-cevap temelli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Kullanıcıların iddiasına göre, ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor ve yanıtları insanlardan bekliyor. Bazıları, bu yapının Google’ın yeni eğitim odaklı modeli LearnLM’e bir yanıt olabileceğini düşünüyor.

Tam Boyutta Gör Bazıları, birden fazla kişinin çalışma grubu modunda sohbete katılabileceği bir modun olup olmayacağını da merak ediyor. OpenAI, konuyla ilgili yorum yapmadı. Dolayısıyla özelliğe dair bilgiler oldukça sınırlı. Özelliğin ücretli abonelere özel olup olmayacağı da bilinmiyor.

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Öte yandan ChatGPT’nin ilk çıktığından bu yana esasında eğitim alanında hızla yaygınlaştığını gördük. Sadece öğrenciler değil, öğretmenler de ChatGPT’yi aktif olarak kullanıyor. Öğretmenler onu ders planlamada kullanırken, öğrenciler hem kişisel bir öğretmen gibi yardım alabiliyor hem de ne yazık ki ödevlerini hazırlatmak için suistimal edebiliyor. Bazı uzmanlar, bu durumun yükseköğretimi tehdit ettiğini bile savunuyor.

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ChatGPT’ye eğitimi dönüştürecek yeni bir özellik geliyor

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