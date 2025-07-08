ChatGPT’ye eğitimi dönüştürecek yeni bir özellik geliyor

ChatGPT, bir eğitmen oluyor
Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özellik, kullanıcıya doğrudan cevaplar sunmak yerine soru-cevap temelli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Kullanıcıların iddiasına göre, ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor ve yanıtları insanlardan bekliyor. Bazıları, bu yapının Google’ın yeni eğitim odaklı modeli LearnLM’e bir yanıt olabileceğini düşünüyor.
Öte yandan ChatGPT’nin ilk çıktığından bu yana esasında eğitim alanında hızla yaygınlaştığını gördük. Sadece öğrenciler değil, öğretmenler de ChatGPT’yi aktif olarak kullanıyor. Öğretmenler onu ders planlamada kullanırken, öğrenciler hem kişisel bir öğretmen gibi yardım alabiliyor hem de ne yazık ki ödevlerini hazırlatmak için suistimal edebiliyor. Bazı uzmanlar, bu durumun yükseköğretimi tehdit ettiğini bile savunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!
Çok iyi