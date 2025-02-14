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    Elon Musk, Grok 3 için iddialı konuştu: "Tüm rakiplerinden iyi"

    Elon Musk, ChatGPT'nin rakibi Grok 3'ün bir iki hafta içerisinde hazır olacağını açıkladı. Musk, Grok 3'ün çok güçlü muhakeme yeteneğine sahip olduğunu ve tüm rakiplerinden daha iyi olduğunu söyledi.
    Elon Musk, Grok 3 için iddialı konuştu: 'Tüm rakiplerinden iyi' Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, ChatGPT'nin rakibi olan Grok 3'ün geliştirme aşamasının sonunda olduğunu ve bir iki hafta içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    "Grok 3, tüm rakiplerinden iyi performans gösteriyor"

    Grok 3'ün çok güçlü muhakeme yeteneğine sahip olduğunu söyleyen Musk, şu anda piyasada olan bütün sohbet robotlarından çok daha iyi performans sergilediğini belirtti.

    Elon Musk'ın yapay zeka şirketi olan xAI, OpenAI ve diğer teknoloji devlerinin yapay zeka girişimlerine rakip olarak kuruldu. Musk ayrıca, OpenAI'in kurucuları arasında da yer alıyor. Ancak ünlü milyarder daha sonra OpenAI'dan ayrılarak kendi yoluna gitti.

    OpenAI'in kâr amacı güden bir şirkete dönüşmeye çalışmasından rahatsız olan Musk, şirketin kuruluş amacına geri dönmesi gerektiğini belirterek, OpenAI CEO'su Sam Altman ve diğerlerine dava açtı.

    Musk son olarak, bir yatırımcı konsorsiyumu kurarak OpenAI'in kâr amacı gütmeyen kuruluşunu satın almak için 97,4 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Musk'ın teklifini reddeden Altman, Musk’ın asıl niyetinin kendilerini yavaşlatarak yapay zeka yarışında avantaj elde etmek olduğunu söyledi.

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    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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