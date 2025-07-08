Meta, Apple’ın yapay zeka yöneticisini kaptı: Rekabet kızışıyor

Apple’ın temel yapay zeka modellerinden sorumlu olan mühendislik yöneticisi Ruoming Pang, şirketten ayrılarak Meta’ya katılırken kendisi 2021 yılında Alphabet’ten Apple’a geçmişti. Pang, yaklaşık 100 kişilik bir ekibin liderliğini yapıyordu. Bu ekip, Apple Intelligence’ın temelinde yer alan büyük dil modellerini geliştirmekle görevliydi.
Meta, yetenekli isimleri avlıyor
Konuya yakın kaynaklara göre Meta, Pang’i transfer edebilmek için yıllık onlarca milyon dolarlık bir teklif sundu. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zekayı şirketin en büyük önceliği haline getirirken, Pang’in yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketlerden de birçok araştırmacıyı transfer etti.
Meta’nın kısa süre önce bünyesine kattığı diğer önemli isimler arasında Scale AI’dan Alexandr Wang, girişimci Daniel Gross, eski GitHub CEO’su Nat Friedman, OpenAI araştırmacısı Yuanzhi Li ve Anthropic’te Claude projesinde çalışan Anton Bakhtin bulunuyor. Meta, bu isimleri Superintelligence Labs adındaki yeni biriminde topluyor.
Apple tarafında ise işler pek yolunda gitmiyor. Son dönemde şirket içinde, Siri’nin yeni sürümünde OpenAI veya Anthropic gibi dış modellerin kullanımının gündeme gelmesi, Apple Foundation Models (AFM) ekibinde moral bozukluğuna yol açtı. Şirket, her ne kadar Siri için dış modelleri değerlendirse de, Pang’in ekibi tarafından geliştirilen modellerle de paralel bir çalışma yürütüyordu. Bu modeller, cihaz üzerinde çalışan e-posta ve makale özetleme, Genmoji ve öncelikli bildirimler gibi birçok özelliğin temelini oluşturuyordu.
Yeni Siri’nin ne zaman geleceği belirsizliğini korurken Apple’ın yapay zeka alanındaki lider isimlerini kaybetmesi de endişe verici. Nitekim Pang’in sağ kolu olarak bilinen Tom Gunter, geçtiğimiz ay Apple’dan ayrılmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: