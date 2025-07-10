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    Küfürleriyle gündemde olan Grok’un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte Grok 4

    Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yeni nesil modeli Grok 4’ü tanıttı. Şirket ayrıca “SuperGrok Heavy” adlı aylık 300 dolarlık ultra-premium bir abonelik planını da duyurdu.

    Elon Musk’tan yeni hamle: xAI, Grok 4’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Musk’ın OpenAI, Google ve Anthropic’e rakip olarak konumlandırdığı xAI şirketi, kısa bir süre önce yaptığı lansmanla Grok 4 ve onun gelişmiş sürümü Grok 4 Heavy modellerini tanıttı. Grok, görüntüleri analiz edebiliyor, soruları yanıtlayabiliyor ve Musk’ın sosyal ağı X ile entegre biçimde çalışıyor. Ancak bu entegrasyon, Grok’un hatalı ya da tartışmalı yanıtlarının milyonlarca kullanıcıya ulaşmasına da yol açtı. Grok, son günlerde küfür, hakaret ve antisemitizm söylemleriyle gündemde.

    Lansmanda konuşan Elon Musk, “Akademik sorular konusunda Grok 4, istisnasız her konuda doktora seviyesinden daha iyi. Bazen sağduyu eksikliği gösterebilir ve henüz yeni teknolojiler icat etmemiş veya yeni fizik keşifleri yapmamış olabilir, ancak bu sadece zaman meselesi” dedi. 1.5 milyon kişinin izlediği yayın sırasında Musk, Grok 4 için dünyanın en akıllı yapay zekası tanımını da yaptı.

    Grok 4 ve Grok 4 Heavy neler sunuyor?

    Elon Musk’tan yeni hamle: xAI, Grok 4’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Grok 4 Heavy, xAI’nin çoklu ajanlara dayalı versiyonu olarak tanıtıldı. Musk, bu modelin birden fazla yapay zeka ajanını aynı anda devreye alarak sorunlara birlikte çözüm aradığını ve en iyi sonucu sunduğunu belirtti.
    Elon Musk’tan yeni hamle: xAI, Grok 4’ü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Modelin başarısı yalnızca Musk’ın sözleriyle sınırlı değil. Grok 4, zorlu testlerden biri olan Humanity’s Last Exam’de “tools” (yardımcı araçlar) olmadan yüzde 25,4 başarı elde ederek Gemini 2.5 Pro (%21,6) ve OpenAI’nin o3 modelini (%21) geride bıraktı. Grok 4 Heavy ise “tools” ile bu başarıyı yüzde 44,4’e taşıdı. Bu oran, Gemini 2.5 Pro’nun “tools” destekli yüzde 26,9’luk skorunu açık ara geride bırakıyor.

    Bağımsız kuruluş Arc Prize tarafından geliştirilen zeka testi ARC-AGI-2’de de Grok 4, yüzde 16,2’lik skorla rekor kırarak rakiplerini geride bıraktı. Bu oran, bir önceki en iyi ticari model olan Claude Opus 4’ün neredeyse iki katı.

    Aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy planı

    Yeni abonelik planı SuperGrok Heavy, Grok 4 Heavy’e erken erişim ve yeni özelliklerin ön izlemesini içeriyor. Aylık 300 dolarlık fiyat etiketiyle xAI, büyük teknoloji şirketleri arasında en pahalı yapay zeka abonelik planını sunmuş oldu.

    Şirket ayrıca, OpenAI ve Anthropic'in ses modlarını yayınlamasının ardından Grok'un ses modu için beş yeni ses duyurdu. Şirketin yol haritasına göre, Ağustos ayında bir yapay zeka kodlama modeli, Eylül’de çok modlu bir ajan ve Ekim’de video üreten bir model duyurulacak. Bu ürünlere erken erişim imkanı da SuperGrok Heavy kullanıcılarına sunulacak. xAI, Grok 4’ü API üzerinden geliştiricilere açarak ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Şirketin kurumsal birimi yalnızca iki aylık olmasına rağmen, bulut devleriyle iş birliği yaparak modeli daha yaygın hale getirmek istiyor.

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    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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