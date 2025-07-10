Küfürleriyle gündemde olan Grok’un yeni versiyonu tanıtıldı: İşte Grok 4

Lansmanda konuşan Elon Musk, “Akademik sorular konusunda Grok 4, istisnasız her konuda doktora seviyesinden daha iyi. Bazen sağduyu eksikliği gösterebilir ve henüz yeni teknolojiler icat etmemiş veya yeni fizik keşifleri yapmamış olabilir, ancak bu sadece zaman meselesi” dedi. 1.5 milyon kişinin izlediği yayın sırasında Musk, Grok 4 için dünyanın en akıllı yapay zekası tanımını da yaptı.
Grok 4 ve Grok 4 Heavy neler sunuyor?
Bağımsız kuruluş Arc Prize tarafından geliştirilen zeka testi ARC-AGI-2’de de Grok 4, yüzde 16,2’lik skorla rekor kırarak rakiplerini geride bıraktı. Bu oran, bir önceki en iyi ticari model olan Claude Opus 4’ün neredeyse iki katı.
Aylık 300 dolarlık SuperGrok Heavy planı
Yeni abonelik planı SuperGrok Heavy, Grok 4 Heavy’e erken erişim ve yeni özelliklerin ön izlemesini içeriyor. Aylık 300 dolarlık fiyat etiketiyle xAI, büyük teknoloji şirketleri arasında en pahalı yapay zeka abonelik planını sunmuş oldu.
Şirket ayrıca, OpenAI ve Anthropic'in ses modlarını yayınlamasının ardından Grok'un ses modu için beş yeni ses duyurdu. Şirketin yol haritasına göre, Ağustos ayında bir yapay zeka kodlama modeli, Eylül’de çok modlu bir ajan ve Ekim’de video üreten bir model duyurulacak. Bu ürünlere erken erişim imkanı da SuperGrok Heavy kullanıcılarına sunulacak. xAI, Grok 4’ü API üzerinden geliştiricilere açarak ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Şirketin kurumsal birimi yalnızca iki aylık olmasına rağmen, bulut devleriyle iş birliği yaparak modeli daha yaygın hale getirmek istiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre