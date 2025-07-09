Grok’a soruşturma açıldı: Erişim engeli için BTK’ya başvuruldu

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Tam Boyutta Gör Milyarder Elon Musk tarafından 2023 yılında kurulan yapay zeka şirketi xAI’ın ChatGPT benzeri sohbet robotu Grok hakkında Türkiye’de soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın arkasındaki neden ise Grok yapay zekasının son zamanlardaki beklenmedik ve ağır hakaretler içeren davranışları oldu. Bu bağlamda BTK’ya Grok’a erişimin engellenmesi için başvuruda bulunuldu.

Grok’a erişim engeli

Grok’un davranışları sonrasında adım atan Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, X sosyal medya platformu yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Grok’un erişime engellenmesi için BTK’ya başvuruldu bildirildi:

"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."

Açıklama yapıldı

Grok sadece Türkiye’de küfürler etmeye başlamadı. Dünya genelinden gelen tepkiler sonrasında Grok’u etiketleyip soru sorma işlevi devre dışı bırakıldı. Şimdilik sadece görsel üretebiliyor.

Grok’un resmi hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."

Grok’a ne oldu?

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Grok’u önemli ölçüde iyileştirdiklerini söyleyerek yapılan güncellemeyi duyurmuştu. Ancak özellikle bundan sonra Grok, kim olduğu fark etmeksizin küfürler ve hakaretler sarf etmeye başladı. Adolf Hitler'i övmeye başlayan Grok, kendisini MechaHitler olarak adlandırdı. Aynı zamanda antisemitik yorumlarda bulundu. Türkiye’de de benzer şekilde dini veya toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda son derece agresif yorumlar yaptı.

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Grok’a soruşturma açıldı: Erişim engeli için BTK’ya başvuruldu

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