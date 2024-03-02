Yapay zeka uygulamaları tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını analiz ediyor

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Migros Grubu Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, yapay zeka ve big datayı geleneksel ve dijital her kaynaktan beslenmek için itici güç olarak kullandıklarını bildirdi.

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Tatlıcı, yapay zeka uygulamalarının, perakendecilerin yeni iş süreçleri yaratmalarında, envanter süreçlerinde, tedarik sistemlerinde, yeni pazar trendlerini anlamada, müşteri iletişiminde ve operasyonel süreçlerinde verimlilik sağladığını söyledi.

Tatlıcı, Dünya Ekonomik Forumu'nda 2028'e kadar perakende sektöründe yapay zeka araçlarına olan yatırımın 31 milyarı doları aşacağına dair bir öngörü paylaşıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

'Perakende sektörü müşterilere teması en yüksek sektörlerden. Yapay zeka ve big datayı geleneksel ve dijital her kaynaktan beslenmek için itici güç olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla, geliştirilen çözümler müşteri deneyimini artırma noktasında son derece işlevsel. Yapay zeka araçlarının geleneksel perakendeye entegre edilmesi müşterilere hem çevrim içi kanallarda hem de mağazacılık ayağında kişiselleştirilmiş ve geri dönüşlerle gelişen bir deneyim sunuyor. Kendini geliştiren yapay zeka uygulamaları, müşterilerin online ve offline tüm kanallarda bıraktıkları ayak izlerini veri odaklı bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor. Ayrıca, talep, ihtiyaç ve beklentilerdeki değişimlere de etkin bir şekilde cevap verilmesine imkan tanıyor.'

'Money Sadakat Programı' sayesinde müşterilerin satın alma alışkanlıklarını ve beklentilerini yakından takip edip kişiye özel kampanya ve fırsatlar sunabildiklerini belirten Tatlıcı, ''Kendi kampanyanı kendin yarat', 'Tam Bana Göre' ve 'Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' bunlardan bazıları. Bu sistemlerimiz belirli tahminleme algoritmalarıyla sürekli kendini güncelliyor.' ifadelerini kullandı.

Tatlıcı, müşterilerinin beklenti ve önerilerini aldıkları çağrı merkezlerinde yapay zekanın doğal dil işleme çözümünü (NLP) kullanarak müşterinin sesini yazıya dökme ve metinleri sesli şekilde okutma gibi projelerden yararlandıklarını bildirdi.

Yakın zamanda müşterilerin, hizmetlere ulaştığı kanalları genişletme kapsamında yapay zekadan yararlanarak ChatGPT teknolojilerini WhatsApp uygulamasına entegre ettiklerini dile getiren Tatlıcı, 'ChefGPT' adını verdikleri hizmet ile müşterilerinin 7/24 yemek tarifleri ve alışveriş listelerine ulaşabildiğini kaydetti.

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