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    Meta, yapay zeka şirketi Scale AI'ı 14.3 milyar dolara satın alıyor

    Yapay zeka yarışında rakiplerinin önüne geçmek için kesenin ağzını açan Meta, bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyan Scale AI'ı satın almak için 14.3 milyar dolar ödeyecek.

    Meta Scale AI'ı satın aldı Tam Boyutta Gör
    Bu hafta başında Bloomberg ve The New York Times tarafından paylaşılan bilgiler, Meta'nın yapay zeka departmanını güçlendirmek için harekete geçtiğini ve rakip firmalardan önemli transfler yapacağını ortaya çıkarmıştı. Bu süreçte adı geçen isimlerden biri de Scale AI’nın kurucusu Alexandr Wang'di. Mark Zuckerberg'in Wang ile kişisel olarak görüşüp Meta'ya katılmaya ikna ettiği, Wang ve Scale AI'daki ekibinin yakında Meta'ya katılacağı belirtiliyordu. Bu iddia bugün doğrulanırken, anlaşmanın detayları da netlik kazandı.

    Meta, Scale AI'ı bünyesine katmak için 14.3 milyar dolar ödeyecek. Bu anlaşmayla birlikte Meta, Scale AI'ın yüzde 49'luk hissesinin sahibi olurken, Alexandr Wang ve Scale AI ekibi de Meta'nın yapay zeka departmanına katılacak. Bu hafta başında yayınlanan haberlerde bahsi geçen yeni "yapay süperzeka" ekibinin başında Wang olacak. Zuckerberg'in, Wang'in önderlik edeceği ekibe önemli isimler katmak için çalışmalara devam ettiği belirtiliyor.

    Meta, kendi büyük dil modeli (LLM) Llama ve yapay zeka uygulaması Meta AI ile yapay zeka alanına iddialı bir giriş yapmış olsa da performans açısından OpenAI ve Google gibi rakiplerinin biraz gerisinden seyrediyor. Scale AI'a yapılan bu 14.3 milyar dolarlık yatırımın arkasında da bunun olduğu düşünülüyor. Rakipleriyle arasını kapatmak, hatta bununla da kalmayıp öne geçmek isteyen Meta, Scale AI ekibinin bunu sağlayacağını düşünüyor.

    Meta, Scale AI'ı Satın Alarak Veri Altyapısını da Güçlendirdi

    Scale AI, yapay zeka modellerinin eğitimi için gerekli yüksek kaliteli veri setlerini üretme konusunda sektörün önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirket, günümüzde büyük dil modellerinin eğitimi için kritik hale gelen “insan geribildirimiyle pekiştirmeli öğrenme” (RLHF) yönteminde kullanılan veri setlerinin hazırlanmasında da önemli bir rol oynuyor. Özellikle otonom sürüş teknolojileri, bilgisayarla görme ve doğal dil işleme alanlarında sağladığı büyük ölçekli veri etiketleme hizmetleriyle dikkat çeken şirket, bugüne kadar OpenAI ve Google gibi şirketlerle de çalışıyordu. Ayrıca şirket ABD Savunma Bakanlığı için de çeşitli projeler yürütüyor.

    Meta, bu satın almayla yalnızca yetenekli bir ekibi değil, aynı zamanda daha güçlü ve verimli yapay zeka modelleri geliştirmek için ihtiyaç duyduğu veri altyapısını da bünyesine katmış oldu. Scale AI için 14.3 milyar dolar gibi kayda değer bir meblağ ödemesinin başlıca sebeplerinden biri de bu veri altyapısı.

    Scale AI, Pek Çok Tartışmanın Odağında Yer Alıyor

    Scale AI, sadece sektörün en hızlı yükselen girişimlerinden biri değil, aynı zamanda en tartışmalılarından da biri. Hem Scale AI hem de genç CEO'su Alexandr Wang, bugüne kadar pek çok suçlamanın odağında yer aldı. Şirket, Afrika ülkelerinde insanları neredeyse modern köleler olarak çalıştırdığı taşaron firmalar kurmaktan, yurt dışındaki işçilerinin maaşlarını ödememeye kadar pek çok suçlamayla karşı karşıya geldi. Ayrıca ScaleAI'ın Pentagon'un yapay zekayı silahlandırmasına yardım etmesi de tepki topluyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

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    4S14N_HUNT3R 7 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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