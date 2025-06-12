Yapay zekanın telif sorunu büyüyor: Disney ve Universal, Midjourney'ye dava açtı

Tam Boyutta Gör Son döneme damga vuran yapay zeka araçları her geçen gün daha da popüler hâle gelirken, bu araçların ortaya çıkmasını sağlayan telif ihlallellerine yönelik tartışma da giderek büyüyor. Kendi ürettikleri eserlerin yapay zeka şirketleri tarafından izinsiz bir şekilde alınıp yapay zekaları eğitmek için kullanılmasına itiraz eden içerik üreticileri, haklarını savunmak için artık yasal yollara başvuruyor.

Son dönemde sayıları giderek artan bu telif davalarından Midjourney de nasibini aldı. Metinle verilen komutlardan yola çıkarak son derece etkileyici görseller üretmesiyle tanınan Midjourney, Disney ve Universal tarafından açılan ortak bir davanın konusu oldu. Hollywood'un iki köklü stüdyosu, kendilerine ait olan eserlerin Midjourney tarafından izinsiz olarak kullanıldığını iddia ediyor ki bu konuda çok daha haksız sayılmazlar. Nitekim mahkemeye sunulan dava dosyasında da Midjourney'nin Star Wars, Shrek, The Simpsons gibi telifli eserleri taklit ederek ürettiği onlarca görsel yer alıyor.

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Disney ve Universal: "Midjourney Dipsiz Bir İntihal Çukuru"

Disney ve Universal, Midjourney'yi "telifli eserleri keyfine göre kullanan, dipsiz bir intihal çukuru" olarak tanımlarken, The New York Times'a konuşan Disney temsilcisi Horacio Gutierrez da "Korsan korsandır; Bunu bir AI şirketinin yapıyor olması ortadaki intihali azaltmaz." ifadelerini kullandı.

Disney ve Universal gibi iki büyük stüdyonun Midjourney'ye dava açmış olması, yapay zekanın eğitiminde telifli eserlerin özgürce kullanılması konusunda bir kırılma noktası olabilir. Çünkü bu davayla birlikte Hollywood stüdyoları ilk kez bu mücadeleye katılmış oldu. Şu ana kadar daha çok yazarlar, sanatçılar ve haber kuruluşları üzerinden ilerleyen sürece şimdi Hollywood'un da doğrudan dâhil olması, yapay zeka şirketleri için işleri çok daha karmaşık hâle getirebilir.

Yaklaşan tehlikenin farkında olan OpenAI gibi şirketler, tamamen telifli içeriklerle geliştirilmiş alternatif yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte telifli içeriklerin yasal bir şekilde kullanılabilmesi için çeşitli iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı düşünülüyor. Ancak telif haklarının hiçe sayıldığı mevcut düzenin bugünkü hâliyle devam etmesi pek mümkün görünmüyor.

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Yapay zekanın telif sorunu büyüyor: Midjourney mahkemelik oldu

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