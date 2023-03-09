Yapay zekanın karanlık yüzü! Nelere dikkat edilmeli?

Bu videomuzda özellikle son günlerde ChatGPT'nin çıkmasıyla sürekli gündeme gelen yapay zekanın yaratabileceği sorunlar üzerine konuştuk.

Bildiğiniz gibi yapay zeka artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapay zeka, daha eşitlikçi, adil ve sürdürülebilir bir gelecek için mücadelede bize yardımcı olma potansiyeline sahiptir. Ama her şey gibi yapay zekanın da olumsuz yanları var. Örneğin yapay zeka daha güçlü ve sofistike hale geldikçe, yanlış bilgi yaymak daha kolay bir hale geldi. Biz de bu videomuzda yapay zekanın bizi olumsuz etkilediği ya da etkileyebileceği konuları tartıştık, bunlara nasıl çözümler üretebilirizi konuştuk.