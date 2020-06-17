Yargıda dijital duruşma sistemi test ediliyor

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Yüz yüze gerçekleştirilen pek çok görüşme, koronavirüs nedeniyle dijital konferans uygulamaları üzerinden uzaktan gerçekleştiriliyor. Toplantılar, eğitimler, arkadaşlar arası muhabbetler, festivaller, konserler ve daha pek çok şey dijitale taşındı. Şimdi de sırada mahkemeler var.

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Duruşma sistemi test edilmeye başlandı. E-duruşma sisteminde mahkemeler, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu sayede yargı sürecinin hızlanması sağlanacak ve koronavirüs bulaşmasının önüne geçilecek.

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E-duruşma sistemi hakimlerin ve avukatların test amacıyla kullanımına açıldı. E-duruşma sisteminin ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun temsili duruşmasında yapıldı. Bundan böyle duruşmaların 24 saat öncesine kadar avukatlar ve hakimler duruşmanın dijital ortamdan yapılmasını talep edebilecek.

E-duruşma sistemi Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Sisteme girişler elektronik imza yöntemiyle yapılıyor. İzinsiz girişlerin engellenmesi adına parmak izi ve yüz tanıma teknolojilerinin ileride eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.

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