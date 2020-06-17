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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yargıda dijital duruşma sistemi test ediliyor

    Koronavirüs nedeniyle kullanımı artan dijital konferans uygulamalarının bir benzeri Adalet Bakanlığı tarafından test ediliyor. Mahkemeler, duruşmaları e-Duruşma sistemi üzerinden gerçekleştirecek.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yargıda dijital duruşma sistemi test ediliyor
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    Yüz yüze gerçekleştirilen pek çok görüşme, koronavirüs nedeniyle dijital konferans uygulamaları üzerinden uzaktan gerçekleştiriliyor. Toplantılar, eğitimler, arkadaşlar arası muhabbetler, festivaller, konserler ve daha pek çok şey dijitale taşındı. Şimdi de sırada mahkemeler var.

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    Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Duruşma sistemi test edilmeye başlandı. E-duruşma sisteminde mahkemeler, UYAP Bilişim Sistemi üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Bu sayede yargı sürecinin hızlanması sağlanacak ve koronavirüs bulaşmasının önüne geçilecek.

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    E-duruşma sistemi hakimlerin ve avukatların test amacıyla kullanımına açıldı. E-duruşma sisteminin ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun temsili duruşmasında yapıldı. Bundan böyle duruşmaların 24 saat öncesine kadar avukatlar ve hakimler duruşmanın dijital ortamdan yapılmasını talep edebilecek.

    E-duruşma sistemi Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi. Sisteme girişler elektronik imza yöntemiyle yapılıyor. İzinsiz girişlerin engellenmesi adına parmak izi ve yüz tanıma teknolojilerinin ileride eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.



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    EddyCue (Eddy Cue) 3 sa. en beğenilen
    ucarak kacarak veya isinlanarak da yapilsa yukarida arkadasin yazdigi gibi "Yine de ülkedeki adaletsizlik değişmeyecek"

    adalet bakanindan istenilen torpil.

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    ucarak kacarak veya isinlanarak da yapilsa yukarida arkadasin yazdigi gibi "Yine de ülkedeki adaletsizlik değişmeyecek" adalet bakanindan istenilen tor...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa. EddyCue
    Böyleleriyle oylarımız eşit, daha neyin adaletinden bahsediyosun:d



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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 3 sa.
    Yinede ülkedeki adaletsizlik değişmeyecek
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Qantas (Emrullah John Crea) 44 dk.
    Adliyeler Corona yayılma merkezlerine dönmüş durumda.Tüm davalar böyle olmalı.
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    cheytac07 3 sa.
    Hakim bey drop giriyo
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    DH Misafiri 3 sa.
    Adaleti siz daha gerçek hayatta sağlayamıyorsunuz(SAĞLAMIYORSUNUZ) sanal ortamda ne hal yiyeceksiniz acaba?
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    EddyCue (Eddy Cue) 3 sa. en beğenilen
    ucarak kacarak veya isinlanarak da yapilsa yukarida arkadasin yazdigi gibi "Yine de ülkedeki adaletsizlik değişmeyecek"

    adalet bakanindan istenilen torpil.

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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    danlabilic (Danla Bilic) 3 sa. EddyCue
    Böyleleriyle oylarımız eşit, daha neyin adaletinden bahsediyosun:d



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    Wakanda (Black Panther) 3 sa.
    Hiç iyi bir sistem değil dijital ortamda adalet olmaz. Allah korusun mahkemelik olsanız dijital ortamda derdinizi anlatamazsınız belki hapise bile düşersiniz. İnternet kesilecek, görüntü tam gitmeyecek, sesiniz tam gitmeyecek, sesiniz gitse bile hakim nasıl konsantre olup dinleyecek, karşı salonda ses nasıl duyulacak. Kişinin mahkeme salonundaki davranışları, ses tonu bile kişinin yargı sürecini olumlu - olumsuz etkilerken böyle dijital ortamda yargılanan kişinin hakkını koruması çok zor.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 sa. Wakanda
    Mahkemem vardı gittim hakim beni dinlemedi bile sürekli yaz kızım dedi katipte yazdı sonra şahiti dinlediler toplamda 8 dklık bir mahkeme sürdü.O mahkeme için kaç kişi sıra bekledim koronavirüs tehlikesi altında bence bazı mahkemeler digital olması gerekiyor.
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    Rachsuchtig 57 dk. Wakanda
    Duruşmalarin evde yapılacağını sanmıyorsun değil mi?
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    Paarthurnaax (Ahmet Tek) 3 sa.
    Yinede ülkedeki adaletsizlik değişmeyecek
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    Leipold (U D) 3 sa.
    ZOOM mu kullanacaklar, Bluejeans mi? Bide Zeki Muren'de bizi gorecek mi?
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