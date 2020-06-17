PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler

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PlayStation Store'da "%65'e varan tasarruflar" başlıklı yeni bir indirim dönemi başladı. Önümüzdeki haftaya kadar sürecek olan kampanyada birçok popüler oyun uygun fiyatlarla satın alınabiliyor olacak.

FromSoftware'ın en sevilen oyunlarından olan Bloodborne şu anda 159 TL'den 68 TL'ye düşmüş durumda. Hayatta kalma-korku türünün başarılı yapımı Alien: Isolation ise 31 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Ghost Recon Wildlands, Dragon Age Inquisition ve Horizon Zero Dawn gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

İndirimler 25 Haziran TSİ 02.00'a kadar devam edecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Son olarak oynamamış olanlar için Bloodborne'u ve korku seviyorsanız Alien Isolation'ı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bloodborne GOTY Edition -- 68,37 TL

-- 68,37 TL Alien: Isolation -- 31,80 TL

-- 31,80 TL Horizon Zero Dawn Complete Edition -- 54,60 TL

-- 54,60 TL Far Cry 5 -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Dragon Age: Inquisiton GOTY Edition -- 26,80 TL

-- 26,80 TL Watch Dogs 2 -- 64,00 TL

-- 64,00 TL Resident Evil 7 Gold Edition -- 87,60 TL

-- 87,60 TL Unravel Yarny Paketi -- 48,00 TL

-- 48,00 TL Project Cars GOTY Edition -- 35,04 TL

-- 35,04 TL The Crew Ultimate Edition -- 69,00 TL

-- 69,00 TL Darksiders Genesis -- 125,30 TL

-- 125,30 TL Greedfall -- 87,60 TL

-- 87,60 TL Cities: Skylines PS4 Edition -- 53,70 TL

-- 53,70 TL Middle-earth: Shadow of Mordor -- 42,00 TL

-- 42,00 TL Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standard Edition -- 84,00 TL

-- 84,00 TL Jurassic World Evolution: Jurassic Park Edition -- 150,66 TL

-- 150,66 TL Judgment -- 108,78 TL

-- 108,78 TL The Surge 2 -- 109,50 TL

-- 109,50 TL The Surge 1 and 2 Dual Pack -- 129,50 TL

-- 129,50 TL Call of Cthulhu -- 66,23 TL

-- 66,23 TL Thief -- 8,40 TL

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