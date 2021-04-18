Kim Nerede? 36 iOS 14.5'teki yeniden kalibrasyon sonrası bazı iPhone 11'lerin pil sağlığı yüzdesi arttı 29 Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı yerli aşı oldu 24 Fitbit'in yeni akıllı bilekliği, Fitbit Luxe geliyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    18 Nisan 2021, 00:05
    751
    2
    Zamazingo
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Comet Smart Nightstand akıllı komidin projesi yatak odanıza kablosuz şarj yapabilen, soğutucusu olan ve bluetooth hoparlör barındıran akıllı bir ekran getiriyor.

    Comet Smart Nightstand adındaki komidin pek çok ilginç özellikle donatılmış. Standart komidinlere göre oldukça büyük olan cihazın üst kapağı 360 derece dönerek açılabiliyor. İç kısmında ise bir soğutma sistemi yer alıyor. Burada içecek veya yiyecek tutabiliyorsunuz. Ayrıca iç kısmın zemini yıldız haritası ile kaplanmış. Aydınlatmayı açtığınızda tavana yıldız haritasını yansıtabiliyor.

    Komidinin kapağını kapattığınızda ise asıl özelliği ortaya çıkıyor. Yan kısımda Android işletim sistemi dokunmatik bir ekran mevcut. Buradan aynı bir tablet gibi kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanarak kablosuz hoparlörünü devreye alabiliyor. Diğer bir önemli özellik ise entegre 4 kablosuz şarj plakası. Bu sayede 4 cihaza kadar kablosuz şarj imkanı da var.



    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    11:00
    Samsung Galaxy A72 elimizde|Kutu açılışı ve ilk izlenimler
    11,4b izlenme · 1 hf.
    23:14
    5000 liralık Hi-Fi seti ile 1 yıl, değer miydi? “Fiio K5 Pro ve Sennheiser HD6xx“
    6,8b izlenme · 2 gün
    08:38
    İtopya'da kargolar işte buradan geliyor! 9000mtk'lik operasyon merkezini gezdik
    15,9b izlenme · 4 gün
    30:51
    2si1: Geforce Now Türkiye son durum özel!
    36,6b izlenme · 4 hf.
    06:43
    Homend Alex Pro 1290H Robot Süpürge İnceleme
    38,8b izlenme · 3 hf.
    07:28
    Xiaomi'yi en çok kızdıran ürün | Amazfit Band 5'e yakından bakıyoruz
    16,6b izlenme · 2 hf.
    14:34
    Nvidia bitti, AMD alalı-! Ama bir saniye... “Asus TUF Gaming RX 6800XT incelemesi“
    10,8b izlenme · 3 hf.
    04:26
    Tahriş etmeyen tıraş makinesi “Philips S5070/06 incelemesi“
    952 izlenme · 4 sa. yeni video
    06:16
    Samsung Galaxy Note bitiyor mu ? | Nihayet sessizlik bozuldu
    15,1b izlenme · 3 hf.
    07:43
    Televizyon akıllandıran minik canavar - Xiaomi Mi TV Stick!
    28,6b izlenme · 3 hf.
    14:18
    Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso makinesini denedik “Artık dışarıda kahve içmek istemeyenler için çözüm“
    21,8b izlenme · 4 hf.
    06:40
    Lydsto R1 Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge - İnceleme
    4,7b izlenme · 1 gün
    09:33
    Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme
    40,6b izlenme · 2 hf.
    16:44
    RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi
    5,2b izlenme · 3 gün
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız