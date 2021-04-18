Yatak odaları için: Akıllı komodin

Comet Smart Nightstand akıllı komidin projesi yatak odanıza kablosuz şarj yapabilen, soğutucusu olan ve bluetooth hoparlör barındıran akıllı bir ekran getiriyor.

Comet Smart Nightstand adındaki komidin pek çok ilginç özellikle donatılmış. Standart komidinlere göre oldukça büyük olan cihazın üst kapağı 360 derece dönerek açılabiliyor. İç kısmında ise bir soğutma sistemi yer alıyor. Burada içecek veya yiyecek tutabiliyorsunuz. Ayrıca iç kısmın zemini yıldız haritası ile kaplanmış. Aydınlatmayı açtığınızda tavana yıldız haritasını yansıtabiliyor.

Komidinin kapağını kapattığınızda ise asıl özelliği ortaya çıkıyor. Yan kısımda Android işletim sistemi dokunmatik bir ekran mevcut. Buradan aynı bir tablet gibi kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanarak kablosuz hoparlörünü devreye alabiliyor. Diğer bir önemli özellik ise entegre 4 kablosuz şarj plakası. Bu sayede 4 cihaza kadar kablosuz şarj imkanı da var.