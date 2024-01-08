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    ABD'de "yavaşlatma" sebebiyle iPhone sahiplerine tazminat ödenmeye başlandı

    Kullanıcıların tepkisi üzerine açılan planlı eskitme davasında tazminata mahkum edilen Amerikan teknoloji devi Apple, müşterilerine tazminat ödemesi yapmaya başladı.

    'Yavaşlatılan' iPhone'a ABD'de Apple'dan tazminat Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı gerekçesiyle ABD'de açılan toplu davada tazminata mahkum edilmişti. Şirket ocak ayı itibarıyla, mağdur olan müşterilerine ödemeleri yapmaya başladı.

    İki kullanıcı, Apple'dan talep başına 92,17 dolar ödeme aldıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    Dava, Apple'ın "kimyasal olarak eskitilmiş" pillere sahip bazı iPhone modellerinin maksimum performansını, cihazların beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için gerektiğinde düşürdüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra Aralık 2017'de açılmıştı.

    Apple, bu güç yönetimi sistemini iOS 10.2.1 sürümü ile birlikte piyasaya sürse de, şeffaf bir şekilde açıklamadığı için "dolandırıcılıkla" suçlanmıştı. Daha sonra kullanıcılarından özür dilemişti ve hatta iPhone pil değişim fiyatını 2018 yılında geçici olarak 29 dolara sabitlemişti.

    Toplu davaya konu olan cihazlar arasında, 21 Aralık 2017'den önce iOS 10.2.1 veya iOS 11.2'yi çalıştıran bir iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 veya 7 Plus modelleri dahil edildi. Bu modellerden birini kullanan ve Ekim 2020'ye kadar Apple'dan tazminat talep eden müşteriler, ödemelerini alabilecek.

    Apple'ın planlı eskitme yaptığı iOS 10 işletim sistemiyle ortaya çıktı. 2017 yılında yayınlanan iOS 10.2.1 sürümü, pili eskimiş iPhone'ların işlemci performansını belirli bir seviyede kısıyordu. Bunun sebebi ise, eskimiş pil nedeniyle telefonların beklenmedik anda kapanmasını engellemekti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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