Apple'ın sıradaki Ultra cihazları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple kısa süre önce daha uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olarak MacBook Neo modelini tanıttı. Ancak bu ürün, şirketin genel stratejisinde değişiklik yapmayacak. Apple’ın önümüzdeki yıllarda üst segment cihazlara ağırlık vermeye devam edeceği belirtiliyor.

Yeni "Ultra" cihazlar geliyor

Mark Gurman'ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre Apple, yüksek fiyatlı ve gelişmiş teknolojilere sahip "Ultra" kategorisi ürünlere daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Rapora göre MacBook Neo'nun ortaya çıkması için birkaç önemli gelişmenin bir araya gelmesi gerekti. Apple'ın Intel işlemcilerden uzaklaşarak kendi çiplerine yönelmesi, macOS'un ARM mimarisine tamamen uyarlanması ve Apple A18 Pro işlemcisinin maliyet avantajı sağlaması bu süreci mümkün kıldı.

MacBook Neo'nun fiyatının MacBook Air modeline kıyasla yaklaşık %45 daha düşük olduğu belirtiliyor. Bu durum Apple'ın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir. Ancak bu hamlenin şirketin premium ürün stratejisini değiştirmeyeceğini söyleyelim. Peki gelecekte hangi modeller tanıtılacak. Apple’ın üzerinde çalıştığı yüksek segment ürünlerin başında katlanabilir iPhone geliyor.

iPhone Fold, yeni MacBook Pro ve katlanabilir iPad

iPhone Fold olarak anılan modelin 2.000 doların üzerinde bir fiyatla piyasaya çıkabileceği konuşuluyor. Cihazın büyük bir iç ekran, ekran altı sensörler ve ekran kırışıklığını azaltan yeni bir menteşe tasarımıyla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni nesil AirPods Pro modeli de beklenenler arasında.

Öte yandan Apple, üst segment bir MacBook Pro üzerinde de çalışıyor. Bu modelin dokunmatik destekli OLED ekran ile gelmesi ve mevcut modellere kıyasla yaklaşık %20 daha yüksek fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Apple'ın gelecek planları arasında katlanabilir ekranlı bir iPad modeli de yer alıyor. Bu cihaz da şirketin üst segment stratejisi kapsamında "Ultra" etiketi taşıyabilir.

