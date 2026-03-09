iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir telefon projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. iPhone Fold olarak anılan modelin tasarımına ait olduğu iddia edilen 3D CAD çizim dosyaları sosyal medyada paylaşıldı. Görsellerde, henüz resmi olarak duyurulmamış olan katlanabilir iPhone’un arka tasarımı, kamera yerleşimi ve açık konumdaki ekran düzenine dair bazı detaylar dikkat çekiyor. Apple’ın katlanabilir ekranlı ilk iPhone modelini gelecek yıl piyasaya sürmesinin beklendiği bir dönemde ortaya çıkan bu tasarım dosyaları, şirketin donanım yaklaşımına dair önemli ipuçları sunuyor.

Sızdırılan CAD çizimleri iPhone Fold tasarımına dair ipuçları veriyor

Sızdırılan CAD görselleri, üretim aşamasına geçmeden önce cihazın fiziksel tasarımını belirlemek için kullanılan mühendislik çizimlerine benziyor. Görsellerde yer alan detaylar, Apple’ın katlanabilir telefon tasarımında klasik iPhone çizgisini tamamen terk etmek yerine mevcut tasarım dilini yeni form faktörüne uyarlamayı tercih ettiğini düşündürüyor. Özellikle arka yüzeyde görülen kamera platformu, daha önce söylentilere konu olan donanım düzeniyle büyük ölçüde örtüşüyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görsellerden biri, cihazın arka yüzünü ve kamera modülünü gösteriyor. Bu bölümde iPhone Air tasarımını andıran yatay bir kamera platformu dikkat çekiyor. Ancak tek sensör yerine iki kameranın yer aldığı bir yapı kullanılmış görünüyor. Kamera platformunun geniş bir modül şeklinde tasarlanması ise cihazın katlanabilir gövdesine rağmen fotoğraf donanımında belirli bir alan ayrıldığını gösteriyor.

Görsellerde dikkat çeken bir başka unsur ise cihazın köşe yapısı. CAD çizimlerine göre telefonun iki köşesi klasik iPhone tasarımındaki gibi yuvarlatılmış. Buna karşın menteşe sisteminin bulunacağı taraftaki iki köşe daha keskin ve kare formuna yakın bir yapıda görünüyor. Bu tür bir tasarım yaklaşımı, katlanabilir telefonlarda menteşe mekanizmasının gövde içinde oluşturduğu yapısal farklılıklarla ilişkilendiriliyor. Katlanma noktası çevresindeki yapının daha keskin hatlara sahip olması, cihazın dayanıklılığı ve mekanik stabilitesi açısından tercih edilmiş olabilir.

