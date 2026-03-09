Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri sızdırıldı

    iPhone Fold için hazırlandığı iddia edilen 3D CAD tasarım dosyaları internete sızdı. İşte katlanabilir iPhone’un tasarımı ve beklenen teknik detayları hakkında ilk ipuçları:

    iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir telefon projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. iPhone Fold olarak anılan modelin tasarımına ait olduğu iddia edilen 3D CAD çizim dosyaları sosyal medyada paylaşıldı. Görsellerde, henüz resmi olarak duyurulmamış olan katlanabilir iPhone’un arka tasarımı, kamera yerleşimi ve açık konumdaki ekran düzenine dair bazı detaylar dikkat çekiyor. Apple’ın katlanabilir ekranlı ilk iPhone modelini gelecek yıl piyasaya sürmesinin beklendiği bir dönemde ortaya çıkan bu tasarım dosyaları, şirketin donanım yaklaşımına dair önemli ipuçları sunuyor.

    Sızdırılan CAD çizimleri iPhone Fold tasarımına dair ipuçları veriyor

    Sızdırılan CAD görselleri, üretim aşamasına geçmeden önce cihazın fiziksel tasarımını belirlemek için kullanılan mühendislik çizimlerine benziyor. Görsellerde yer alan detaylar, Apple’ın katlanabilir telefon tasarımında klasik iPhone çizgisini tamamen terk etmek yerine mevcut tasarım dilini yeni form faktörüne uyarlamayı tercih ettiğini düşündürüyor. Özellikle arka yüzeyde görülen kamera platformu, daha önce söylentilere konu olan donanım düzeniyle büyük ölçüde örtüşüyor.

    iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görsellerden biri, cihazın arka yüzünü ve kamera modülünü gösteriyor. Bu bölümde iPhone Air tasarımını andıran yatay bir kamera platformu dikkat çekiyor. Ancak tek sensör yerine iki kameranın yer aldığı bir yapı kullanılmış görünüyor. Kamera platformunun geniş bir modül şeklinde tasarlanması ise cihazın katlanabilir gövdesine rağmen fotoğraf donanımında belirli bir alan ayrıldığını gösteriyor.

    Görsellerde dikkat çeken bir başka unsur ise cihazın köşe yapısı. CAD çizimlerine göre telefonun iki köşesi klasik iPhone tasarımındaki gibi yuvarlatılmış. Buna karşın menteşe sisteminin bulunacağı taraftaki iki köşe daha keskin ve kare formuna yakın bir yapıda görünüyor. Bu tür bir tasarım yaklaşımı, katlanabilir telefonlarda menteşe mekanizmasının gövde içinde oluşturduğu yapısal farklılıklarla ilişkilendiriliyor. Katlanma noktası çevresindeki yapının daha keskin hatlara sahip olması, cihazın dayanıklılığı ve mekanik stabilitesi açısından tercih edilmiş olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türkiye şartlarında en iyi lastik chevrolet spark alınır mı vodafone cayma bedeli ödemeden iptal pedal box glkhh hasar kaydı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5
    Oppo A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum