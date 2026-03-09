iPhone Fold'a ait olduğu iddia edilen CAD görselleri sızdırıldı

Sızdırılan CAD çizimleri iPhone Fold tasarımına dair ipuçları veriyor
Sızdırılan CAD görselleri, üretim aşamasına geçmeden önce cihazın fiziksel tasarımını belirlemek için kullanılan mühendislik çizimlerine benziyor. Görsellerde yer alan detaylar, Apple’ın katlanabilir telefon tasarımında klasik iPhone çizgisini tamamen terk etmek yerine mevcut tasarım dilini yeni form faktörüne uyarlamayı tercih ettiğini düşündürüyor. Özellikle arka yüzeyde görülen kamera platformu, daha önce söylentilere konu olan donanım düzeniyle büyük ölçüde örtüşüyor.
Görsellerde dikkat çeken bir başka unsur ise cihazın köşe yapısı. CAD çizimlerine göre telefonun iki köşesi klasik iPhone tasarımındaki gibi yuvarlatılmış. Buna karşın menteşe sisteminin bulunacağı taraftaki iki köşe daha keskin ve kare formuna yakın bir yapıda görünüyor. Bu tür bir tasarım yaklaşımı, katlanabilir telefonlarda menteşe mekanizmasının gövde içinde oluşturduğu yapısal farklılıklarla ilişkilendiriliyor. Katlanma noktası çevresindeki yapının daha keskin hatlara sahip olması, cihazın dayanıklılığı ve mekanik stabilitesi açısından tercih edilmiş olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım