Yaygın kullanılan üriner sistem ilacı pankreas kanserinde olumlu sonuç verdi

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Kanserli hücreler de aynı normal hücreler gibi hayatta kalmak ve canlılığını sürdürmek için çeşitli maddelere ihtiyaç duyuyor. Columbia University kurumu araştırmacıları, nadir görülen bir böbrek taşı rahatsızlığı üzerinde denenen bileşiğin, pankreatik kanser hücrelerinin ihtiyaç duyduğu anahtar aminoasitleri almasını engelleyerek fareler üzerinde kanserli hücrelerin yayılmasını engelledi.

Pankreatik kanserler oldukça mortal seyreden kanser türlerinden birini oluşturuyor ve genel olarak hastalar tanı aldıktan sonraki 6 aylık süreçte hayatlarını kaybediyor.

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Pankreatik kanserlerin bu kadar mortal olmasının bir sebebini de kanser sonucu oluşan oksidatif bileşikler oluşturuyor. Oksidatif bileşikler sağlıklı hücreleri hasarlarken tümör hücrelerine ve tümör dokusuna herhangi bir zarar vermiyor. Vücutta bulunan sistein aminoasidi ise tümör hücreleri tarafından büyük miktarlarda tüketiliyor ve sistein aminoasidi oksidan bileşiklerin sentezinde görev alıyor.

Sistein mekanizması üzerinde araştırmalar sürüyor

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Bilim insanları sistein mekanizması üzerinde araştırmalarını sürdürüyor ve sistein aminoasidinin selektif olarak azaltılmasının tümör gelişimini baskılayacağını düşünüyor.

Araştırma ekibi sistinuri tedavisi amacıyla kullanılan sisteinaz adlı ilacı fareler üzerinde test etti ve pankreas kanserine ait tümör hücrelerini içeren doku kültürlerine sisteinaz ilave etti. Sonuçlar incelendiğinde doku kültürlerindeki tümör hücrelerinin öldüğü gözlendi.

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Yeni araştırma Science dergisinde yayımlandı.

https://www.cuimc.columbia.edu/news/starving-pancreatic-cancer-cysteine-may-kill-tumor-cells

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