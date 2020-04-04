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    NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor

    NASA dünya dışında yaşam izlerini aramak için kullanacağı yeni robotu BRUIE'yi duyurdu. Yeni robotun 10 yıl sonra Jüpiter'in uydusu olan Europa'ya gönderileceği açıklandı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor

    NASA dünya dışında yaşam izlerini aramak için kullanacağı yeni robotu BRUIE'yi duyurdu.

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    Dış görünüş olarak Geleceğe Dönüş filminden fırlamış gibi görünen robot ilk bakışta uzaktan kumandalı arabaları andırıyor ancak robotun çok değerli bir özelliği bulunuyor. Robotun tekerlekleri buz tabakalarının altına yapışabiliyor, böylece gezegende bulunan okyanuslarda yaşam izleri arayabiliyor.

    Robot BRUIE

    NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor
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    NASA yaptığı açıklamalarda robotu Antarktika ve Kutuplar'da denediğini belirtiyor, robot uç hava koşullarında kullanılmak üzere eğitiliyor. Ayrıca yeni robotun sadece dünya dışı gezegenlerde değil dünyada da araştırma yapmak için kullanılması hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı"

    NASA yeni geliştirdiği buz robotunu 10 yıl sonra Jüpiter'in uydusu olan Europa'ya göndermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni robot testleri başarılı bir şekilde geçerse Jüpiter yolcusu olacak.



    https://techxplore.com/news/2020-04-autonomous-bruie-robot-life-space.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    acaba uzay aracının boyutu ne kadar ?
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    azizfikri 3 gün DavutBurak36
    wikipedia konuya daha detaylı bilgiler vererek ufkumuzu açmış. en.wikipedia.org/...
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    ayseyilmaz35 4 gün yeni yorumcu
    nasa son yıllarda dünyadan çok fazla şey saklamaya başladı ancak onlara güvenim sonsuz o ara ile nice bilgiler toplıyacaklarına şüphem yok
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