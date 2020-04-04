NASA BRUIE adlı robotu Europa'ya göndermeye hazırlanıyor

NASA dünya dışında yaşam izlerini aramak için kullanacağı yeni robotu BRUIE'yi duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor

Dış görünüş olarak Geleceğe Dönüş filminden fırlamış gibi görünen robot ilk bakışta uzaktan kumandalı arabaları andırıyor ancak robotun çok değerli bir özelliği bulunuyor. Robotun tekerlekleri buz tabakalarının altına yapışabiliyor, böylece gezegende bulunan okyanuslarda yaşam izleri arayabiliyor.

Robot BRUIE

Tam Boyutta Gör

NASA yaptığı açıklamalarda robotu Antarktika ve Kutuplar'da denediğini belirtiyor, robot uç hava koşullarında kullanılmak üzere eğitiliyor. Ayrıca yeni robotun sadece dünya dışı gezegenlerde değil dünyada da araştırma yapmak için kullanılması hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Akıllı robot su kaplumbağası akvaryumları gözetlemek için kullanıldı"

NASA yeni geliştirdiği buz robotunu 10 yıl sonra Jüpiter'in uydusu olan Europa'ya göndermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni robot testleri başarılı bir şekilde geçerse Jüpiter yolcusu olacak.

https://techxplore.com/news/2020-04-autonomous-bruie-robot-life-space.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.