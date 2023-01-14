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    Yeni Apple Watch'un ekranını LG üretebilir

    Apple, yeni akıllı saatinde microLED ekran kullanmayı planlıyor. Ekran analistine göre, yeni Apple Watch'un ekranını Samsung üretmeyecek.                        
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    Apple Watch MicroLED LG Tam Boyutta Gör
    Ekran analisti Ross Young, MicroLED ekranlı Apple Watch modelleri için ekran tedarikçisinin Samsung değil LG olacağını iddia ediyor.

    DSCC (Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları) CEO’su Young, LG Display’in gelecek Apple Watch modeline yönelik microLED ekran sağlamak için küçük bir üretim hattı inşa ediyor. 2024’ün ikinci yarısında açılacağı söylenen tesisin microLED arka panelleri tedarik edeceği, Apple’ın ekranlarının da montajını yapacağı bildirildi. Young, bu haftanın başlarında Apple’ın 2025 baharında microLED ekranlı Apple Watch’u tanıtacağını söylemişti.

    Apple’ın 2024 sonunda Apple Watch Ultra ile başlayacak kendi ekranını üretme iddialarına da Young’dan yanıt geldi. Young’a göre Apple, tüm süreci üstlenmeyecek, bir ölçüde Samsung veya LG gibi ortaklara bağlı olmaya devam edecek. Öte yandan yeni Apple Watch Ultra’nın mevcut modellerde kıyasla daha fazla parlaklık sağlayacak daha büyük; 2.1 inç microLED ekrana sahip olacağı söyleniyor.

    MicroLED teknolojisi neler getirecek? MicroLED, pikselleri oluşturan mikroskobik LED'lere sahip ve daha doğru renk, gelişmiş HDR için yüksek kontrast ve düşük ışıkta daha iyi görüntüleme, daha geniş görme açısı, daha düşük ekran yanması olasılığı, daha yüksek yenileme hızları için düşük gecikme süresi ve iyileştirilmiş verimlilik sunuyor.

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