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    Apple, iPhone'ların ekranını kendi üretecek

    Apple, 2024'te en büyük ekran tedarikçisi Samsung ile yolları ayırmayı planlıyor. Şirket, iPhone ve Apple Watch ekranlarını kendi üretecek.                      
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    iphone ekranları apple üretecek Tam Boyutta Gör
    Apple, en büyük ekran tedarikçilerinden Samsung ile ilişkisini yavaş yavaş kesiyor. Şirketin kendi ekranlarını ilk 2024’te çıkacak Apple Watch Ultra modelinde kullanması bekleniyor.

    Ekran tedarikçilerine şok!

    Şu anda iPhone, iPad ve Apple Watch’un ekranlarını çoğunlukla Samsung ve LG üretiyor. Apple’ın mobil cihazlarda kendi özel ekranlarını kullanmaya başlaması bu iş ortaklarına büyük darbe olacak. Yalnızca Samsung ve LG değil, Japan Display, BOE Technology, Sharp gibi daha birçok isimden ekran tedarik ediyor.

    micro-LED ekrana geçiliyor

    Geçiş, 2024’ün sonuna doğru en üst seviye Apple Watch’lar ile başlayacak. Bir sonraki Apple Watch’ların OLED ekran yerine micro LED ekran kullanması bekleniyor. Her zaman olduğu gibi Apple, yeni ekranı bi süre akıllı saat modellerinde kullanacak, en son iPhone’larda yüksek ihtimalle iPhone Pro modellerinde micro-LED ekranı göreceğiz. Aslında Apple, uzun süredir micro LED ekran geçmeyi düşünüyor ancak projenin yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle ertelendiği söyleniyor.

    Apple, yine de ekranların seri üretimi için bir tedarikçiye ihtiyaç duyacaktır. Ancak şirket, yeni ekranları tasarlama ve üretim sürecini planlama işini tamamen kendi bünyesinde yapacak. Yeni nesil ekranların daha parlak, daha canlı renkler ve belli açıdan daha iyi görme sunacağı söyleniyor ki bunu tahmin etmek zor değil.

    Apple, hücresel modemler, Bluetooth yongaları ve WiFi yongaları için Qualcomm, Broadcam gibi diğer ortaklarıyla da çalışmayı bırakmayı planlıyor. İşlemci tarafında, şirket 2020’den itibaren Mac’lerde kendi Apple Silicon işlemcilerini kullanıyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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