Yeni bilek implantı geliştirildi

Modern tıp sayesinde birçok eklem bölgesi için çeşitli implantlar üretiliyor ve cerrahlar tarafından kullanıyor acak el bileğindeki eklemler vücudun en kompleks eklem tiplerinden birini oluşturuyor ve hasta için oldukça önem arz ediyor. Yeni geliştirilen el bileği implantı sayesinde eklem hareket açıklığı neredeyse doğal ek eklemine yakın bir biçimde sağlanabiliyor.

KinematX Total Wrist Implant olarak adlandırılan ve Dr. Scott Wolfe ve Dr. Joseph J. Crisco III geliştirilen implant, 30 yıllık bir çalışmanın ve bilgi birikiminin sonucunda geliştirilmekle birlikte FDA kurumu tarafondan da onay aldı.

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Araştırmacılar top fırlatan, çekiç kullanan, sürahiden su döken insanların bilek hareketlerini analiz etti ve yıllar süren çalışmalar sonucunda geniş eklem hareket açıklığına sahip KinematX adlı implant geliştirildi. Yeni implantın diğer implantlara göre daha dayanıklı olduğu da belirtiliyor.

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Yeni implant Extermity Medical firması tarafından finanse edildi ve 2020 yılının sonunda piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

https://newatlas.com/medical/kinematx-total-wrist-implant/

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