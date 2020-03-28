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    Yeni bilek implantı geliştirildi

    Araştırmacılar top fırlatan, çekiç kullanan, sürahiden su döken insanların bilek hareketlerini analiz etti ve yıllar süren çalışmalar sonucunda KinematX adlı implant geliştirildi.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Yeni bilek implantı geliştirildi
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    Modern tıp sayesinde birçok eklem bölgesi için çeşitli implantlar üretiliyor ve cerrahlar tarafından kullanıyor acak el bileğindeki eklemler vücudun en kompleks eklem tiplerinden birini oluşturuyor ve hasta için oldukça önem arz ediyor. Yeni geliştirilen el bileği implantı sayesinde eklem hareket açıklığı neredeyse doğal ek eklemine yakın bir biçimde sağlanabiliyor.

    KinematX Total Wrist Implant olarak adlandırılan ve Dr. Scott Wolfe ve Dr. Joseph J. Crisco III geliştirilen implant, 30 yıllık bir çalışmanın ve bilgi birikiminin sonucunda geliştirilmekle birlikte FDA kurumu tarafondan da onay aldı.

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    Çeşitli bilek hareketleri incelendi

     

    Araştırmacılar top fırlatan, çekiç kullanan, sürahiden su döken insanların bilek hareketlerini analiz etti ve yıllar süren çalışmalar sonucunda geniş eklem hareket açıklığına sahip KinematX adlı implant geliştirildi. Yeni implantın diğer implantlara göre daha dayanıklı olduğu da belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hakkında 12 mit"

    Yeni implant Extermity Medical firması tarafından finanse edildi ve 2020 yılının sonunda piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.



    https://newatlas.com/medical/kinematx-total-wrist-implant/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whoisthat (AKY ) 9 dk. yeni yorumcu
    Bilişim falan değil de tıp alanındaki teknolojiler çok daha sevindirici oluyor
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    MyCoDeR (mustafa durmaz) 2 sa.
    Tamda bileğim ağrıyodu. Bana bundan iki adet sarsın bu reis.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa.
    Günden güne Terminatör'leşiyoruz.
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