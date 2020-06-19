Yeni bir Navi GPU’su sızdı

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AMD’nin üst seviyeye konumlandıracağı Büyük Navi kartı donanımseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Bununla birlikte firmanın orta segmente yönelik modelleri de geliştirme sürecinde olabilir.

GFX1032

Yeni paylaşılan GPU’nun GFX1032 ID’si itibariyle GFX serisine konumlandırılması bekleniyor. Kart için şu anlık bilgiler kısıtlı olsa da geçtiğimiz günlerde duyurulan Navi 12 GPU’lu RX 5600M’den sonra Navi 22’nin de RX 5600M’in selefinde yer alması bekleniyor.

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Bu bilgiler ışığında Navi 23’ün yine giriş segment bir mobil karta güç vereceği söylenebilir. Zira hali hazırda Navi 14 RX 5500 M/XT’de karşımıza çıkmıştı. Burada Van Gogh APU’sundaki GPU’nun bir üstü bir çözüm hazırlığından söz edebiliriz. Hatırlayacağınız üzere Büyük Navi’de ise Navi 21’in yer alması bekleniyor.

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https://videocardz.com/newz/amd-navi-23-graphics-processor-gets-gfx1032-id

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