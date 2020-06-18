Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor

    Geçtiğimiz günlede duyurulan mobil GPU’nun testleri paylaşıldı.
    3 sa.
    874
    21
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin Apple’a özel geliştirdiği Radeon Pro 5600 çözümü geçtiğimiz günlerde detaylandı. İlk test sonuçlarının gelmesi uzun sürmedi.

    Radeon Pro 5600M

    Hızlı bir şekilde göz atacak olursak, Radeon Pro 5600M Navi 10 GPU’sunu temel alıyor. 40 CU içeren yonga doğrulanmasa da tahminlere göre 2560 shader birimi taşıyor.

    Piyasadaki diğer Navi GPU’larının aksine yongaya eşlik eden bellekler HBM2 kümeleri. 2 adet 4 GB kapasiteli HBM2 belleğinin 2048 bit veriyolu üzerinden GPU ile iletişimi sağlanırken bant genişliği 394 GB/s olarak listelenmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple da Ryzen işlemcilere geçebilir

    5.3 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip yonga 1035 MHz’de görev yapacak. Frekans düşük olsa da çözümün mobil bir seçenek olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca 50 watt’lık toplam bütçe içerisine tüm bu donanımın sıkıştırılması da güzel bir detay.

    Geekbench 5’e göre kart RX 5500M’den %50.1 daha hızlıyken masaüstü 5K iMac’te yer alan Vega 48’in %12.9’luk payla gerisine düşmüş. Unigine Heaven benchmark’ta RX 5500M’e kurulan üstünlük %48.1 seviyesinde devam ederken RX 5600M’in Vega 48’e kıyasla %11.3 daha hızlı konuma geçmesi dikkat çekiyor.

    Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor"

    Son olarak geçtiğimiz günlerde Radeon Pro 5600M’li MacBook Pro’nun 9. nesil Core i5 işlemciyle birlikte sunulduğu seçenek 3200 dolardan listelenmişti.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-pro-5600m-with-hbm2-memory-tested Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 41 dk. Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) 50 dk. ASUS ROG Phone 3 kanlı canlı görüntülendi 1 sa. Cyberpunk 2077'den bir kötü haber daha: İki ay ertelendi 1 sa. 3Doodler Build & Play dinamolu yazıcı satışa çıktı 1 sa. Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın fragmanı yayınlandı 2 sa. Dell dünyanın ilk USB Tip-C hoparlör ve bağlantı merkezini duyurdu 2 sa. Kia, garanti sürelerini 1 ay daha uzattı 3 sa. AirPower için tünelin ucundaki ışık göründü: İşte AirPower'a ait son prototipin görüntüleri 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor Sonraki Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri 4 sa. Apple Watch satışları düşüşte 5 sa. Seste devrim! Elgato Wave 3 USB Mikrofon inceleme 5 sa. Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor 5 sa. POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı 5 sa. Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’e ortak oldu 6 sa. LGS ve YKS günleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 7 sa. Qualcomm robotlar için en güçlü 5G çözümünü duyurdu 7 sa. 2020 Mercedes-AMG E 63 ailesi yenilenen yüzüyle sahnede 8 sa. X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu 9 sa. Rekor Ethereum gönderim ücretlerinin arkasından piramit şeması çıktı 10 sa. Havakalkanı isimli teknoloji, uçakları Kovid-19’a karşı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor 10 sa. Razer THX Spatial Audio uygulaması Windows 10 için satışa sunuldu 19 sa. Türkiye’de korona bağışıklığı %1,5’in altında 20 sa. Tweetlere ses kaydı ekleme özelliği iOS için kullanıma sunuldu 21 sa. Dünya ve Venüs, Mars'tan görüntülendi: İşte büyüleyici fotoğraf 21 sa. Lexar resmen DRAM pazarında 22 sa. MSI ve SEAGATE ortaklığında Dota 2 turnuvası düzenleniyor 22 sa. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün tasarımı Çin'de ortaya çıktı 23 sa. OnePlus Nord 5G dört arka kamerayla gelecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi