Radeon Pro 5600M test sonuçları yüz güldürüyor

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AMD’nin Apple’a özel geliştirdiği Radeon Pro 5600 çözümü geçtiğimiz günlerde detaylandı. İlk test sonuçlarının gelmesi uzun sürmedi.

Radeon Pro 5600M

Hızlı bir şekilde göz atacak olursak, Radeon Pro 5600M Navi 10 GPU’sunu temel alıyor. 40 CU içeren yonga doğrulanmasa da tahminlere göre 2560 shader birimi taşıyor.

Piyasadaki diğer Navi GPU’larının aksine yongaya eşlik eden bellekler HBM2 kümeleri. 2 adet 4 GB kapasiteli HBM2 belleğinin 2048 bit veriyolu üzerinden GPU ile iletişimi sağlanırken bant genişliği 394 GB/s olarak listelenmişti.

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5.3 TFLOPS hesaplama kapasitesine sahip yonga 1035 MHz’de görev yapacak. Frekans düşük olsa da çözümün mobil bir seçenek olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca 50 watt’lık toplam bütçe içerisine tüm bu donanımın sıkıştırılması da güzel bir detay.

Geekbench 5’e göre kart RX 5500M’den %50.1 daha hızlıyken masaüstü 5K iMac’te yer alan Vega 48’in %12.9’luk payla gerisine düşmüş. Unigine Heaven benchmark’ta RX 5500M’e kurulan üstünlük %48.1 seviyesinde devam ederken RX 5600M’in Vega 48’e kıyasla %11.3 daha hızlı konuma geçmesi dikkat çekiyor.

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Son olarak geçtiğimiz günlerde Radeon Pro 5600M’li MacBook Pro’nun 9. nesil Core i5 işlemciyle birlikte sunulduğu seçenek 3200 dolardan listelenmişti.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-pro-5600m-with-hbm2-memory-tested

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