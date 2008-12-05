Yeni Bluetooth standartları kapıda, hız 300Mbps'ye çıkıyor

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WiMAX, USB 3.0 ve SATA 3.0 gibi kablolu ve kablosuz yüksek hızlı yeni ara birimlerin yaygınlaşacağı öngörülen 2009'da Bluetooth teknolojisi de sıçrama yapabilir. Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarlar gibi taşınabilir cihazlarda sıklıkla kullanılan kablosuz veri aktarım teknolojisi için özel çalışma grubu yeni standartları duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıl içerisinde Bluetooth 10x ve 100x isimli, mevcut standarda göre çok daha hızlı iki yeni standardın endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

3Mbps'lik hıza sahip olan mevcut Bluetooth standardının aksine WLAN ile birlikte çalışacak Bluetooth 10X'in 30Mbps, Ultra Wideband (UWB) ile çalışacak olan Bluetooth 100x'in ise 300Mbps'lik hız sağlayacağı ve bu sayede kablosuz video yayının da söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Yeni standartlarla uyumlu donanımların ne zaman hazır olacağı konusundaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.