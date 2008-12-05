Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Bluetooth standartları kapıda, hız 300Mbps'ye çıkıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,1b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Bluetooth standartları kapıda, hız 300Mbps'ye çıkıyor
Tam Boyutta Gör

WiMAX, USB 3.0 ve SATA 3.0 gibi kablolu ve kablosuz yüksek hızlı yeni ara birimlerin yaygınlaşacağı öngörülen 2009'da Bluetooth teknolojisi de sıçrama yapabilir. Cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlarlar gibi taşınabilir cihazlarda sıklıkla kullanılan kablosuz veri aktarım teknolojisi için özel çalışma grubu yeni standartları duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre önümüzdeki yıl içerisinde Bluetooth 10x ve 100x isimli, mevcut standarda göre çok daha hızlı iki yeni standardın endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

3Mbps'lik hıza sahip olan mevcut Bluetooth standardının aksine WLAN ile birlikte çalışacak Bluetooth 10X'in 30Mbps, Ultra Wideband (UWB) ile çalışacak olan Bluetooth 100x'in ise 300Mbps'lik hız sağlayacağı ve bu sayede kablosuz video yayının da söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Yeni standartlarla uyumlu donanımların ne zaman hazır olacağı konusundaysa henüz net bir açıklama yapılmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Beriko 10 yıl
@Onur*
Okusana yazmislar iste;
3Mbps'lik hıza sahip olan mevcut Bluetooth standardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 10 yıl
100x icin BT v.3.0 diyebiliriz kisacasi bu aralar hersey 3 rakami uzerine kuruluyor , ddr3 , usb3 , sata3 , pcx3 , bt3 simdilik aklima gelenler bunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0nur* 10 yıl
Şimdiki Veri aktarım hızı ne kadar peki ?

( Telefonlarda ve pc ler için ayrı ayrı söylerseniz sevinirim )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Sapphire HD4850 X2 2GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim