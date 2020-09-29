Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan tanıtıldı: İşte tasarım ve özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan fotoğraflar vasıtasıyla tasarımlarını gördüğümüz yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modelleri bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni bir tasarım ve platformla gelen modeller, konfor ve güvenlik odaklı özelliklerle donatıldı.

Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modelleri, Renault Grubu'nun yeni nesil kompakt modellerinde kullandığı CMF-B platformuna geçiş yaptı. Bu sayede gövde sertliği artırılan modellerin boyutlarında da değişim yaşandı. Sandero ve Sandero Stepway'in boyunda 30 mm, genişliğinde ise 12 mm artış söz konusu. Yükseklik olarak baktığımızda ise Sandero'da 24 mm'lik bir düşüş söz konusu. Logan ise selefine göre 36 mm daha uzun.

Yeni Dacia Sandero Stepway'in yerden yüksekliği 174 mm, yani standart Sandero'dan 41 mm daha fazla. Bagaj hacmi olarak baktığımızda ise Sandero ikilisinin 8 litre artışla 328 litre bagaj hacmine kavuştuğunu görüyoruz. Logan modeliyse 528 litre bagaj hacmi sunuyor. Yükseklik ayarlı bagaj zemini yeni Sandero modellerini daha kullanışlı hale getirirken, kapı cepleri ve kolçağın altındaki alan yeni modellere fazladan 21 litre saklama alanı sağlıyor.

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Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modelleri elektrik destekli direksiyon, acil durum fren yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, ön-arka park sensörleri, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, anahtarsız giriş, ısıtmalı ön koltuklar, otomatik klima, elektronik park freni ve yağmur sensörü gibi pazara göre standart veya opsiyon olarak sunulan donanımlarla dikkat çekiyor. Buna ek olarak Dacia modellerinde ilk kez sunroof opsiyonu görüyoruz. Y şekilli gündüz farlarına sahip yeni LED farlar da eskisine göre aydınlatma alanını uzunluk olarak yüzde 37, genişlik olarak ise yüzde 9 oranında iyileştirmiş.

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Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modellerinin bilgi-eğlence sisteminde de üç farklı seçenek söz konusu. Giriş seviyesinde Media Control adı verilen bir sistem bulunuyor. Söz konusu sistemde akıllı telefonunuzu kolsol üzerindeki kapaklı göz yerleştirip Bluetooth veya USB bağlantısıyla navigasyon ve multimedya cihazı haline getirebiliyorsunuz. Diğer iki sistemde ise konsolun merkezinde 8 inç ekran bulunuyor. Media Display adı verilen basamakta Android Auto ve Apple CarPlay desteği mevcut.

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En üst basamakta ise Media Nav adı verilen bir başka sistem bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere navigasyon desteğine sahip olan sistemde kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özelliği de karşımıza çıkıyor. Tercih edilen multimedya sistemine göre yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan'daki hoparlör sayısı 2, 4 veya 6 olarak karşımıza çıkıyor. Gösterge panelinde 3.5 inç dijital ekran karşımıza çıkarken, Bluetooth ve USB bağlantısı da tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

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Motor seçenekleri

Yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modellerinin motor seçeneklerine baktığımızda 1.5 dCi'ın seçenekler arasında olmadığını görüyoruz. Dacia'nın yeni modellerindeki motor yelpazesi üç silindirli benzinli motorlardan oluşuyor. Giriş seviyesinde 65 beygirlik 1.0 litre atmosferik motor kullanılmış. 5 ileri manuel şanzımanla eşlenen motor Stepway ve Logan'da tercih edilebiliyor. Stepway'de bu seçenek yok.

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Bir üst basamakta 90 beygirlik 0.9 litre TCe motor 6 ileri manuel veya CVT ile kombine edilebiliyor. Ayrıca fabrika çıkışlı LPG ile satın alınabilen 100 beygirlik 1.0 TCe de yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway ve Logan modellerinin motor seçenekleri arasında. 6 ileri manuel şanzımanla eşlenen motor, 50 litrelik gaz tankı ve 50 litrelik benzin deposu sayesinde 1300 kilometre civarında menzil sunuyor.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in ülkemize ne zaman geleceği henüz belli değil. Logan modeli ise zaten Türkiye'de satılmıyor. Güncel Sandero Stepway'in fiyatı şu anda 139.900 TL'den başlıyor.

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