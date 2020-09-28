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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli Great Wall Motors, yeni elektrikli sedan konsepti Futurist'i gösterdi

    Elektrikli araç pazarına yönelik çalışmalarıyla gündemden düşmeyen Çinli üreticiler, yeni model ve konseptlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Pekin'de tanıtılan Futurist konsepti de onlardan biri.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli Great Wall Motors, yeni elektrikli sedan konsepti Futurist'i gösterdi
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    Pekin Otomobil Fuarı'nın ziyaretçilere kapılarını açmasıyla birlikte Çinli markaların birbirinden ilginç elektrikli araç konseptleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu kez karşımızda Great Wall Motors'un Futurist isimli elektrikli sedan konsepti duruyor.

    Söz konusu çalışma, sahip olduğu teknolojiler açısından Futurist ismiyle uyumlu olsa da görsel açıdan retro esintiler taşıdığını söylemek mümkün. LED farların yapısı ve kromla çerçevelenmiş ön panel tasarımıyla Ford Mustang'i anımsatan ön bölümde yuvarlak sis farları dikkat çekiyor. Yan tarafta ayna yerine kullanılan kameralar, ters açılan arka kapılar ve gizli kapı kolları bulunuyor. Ayrıca tekerleklerin göbek kısmında da halka şeklinde aydınlatmalar bulunuyor. Arka tarafta ise krom şeritle birlikte boydan boya uzanan stop grubu mevcut.

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    Ayrıca Bkz. "Volkswagen'den elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım"

    Futurist konseptinin iç mekanı da tıpkı dışı gibi retro ve modern tasarımı bir arada sunuyor. Üç kollu direksiyonun tasarımıyla geçmişe giderken, üst kollar üzerindeki dokunmaya duyarlı tuşlarla yeniden günümüze dönüyoruz. Konsolun kenarlarında ve merkezinde türbin şeklinde hava menfezleri dikkat çekerken, ortadakilerin göbeğinde klimanın derecesini gösteren dijital ekranlar bulunuyor. Sürücünün hemen önünde yuvarlark bir dijital gösterge paneli, merkezde ise büyük bir tablet gibi görünen bilgi-eğlence ekranı karşımıza çıkıyor.

    Great Wall Motors, Futurist konseptinin içten yanmalı, şarj edilebilir hibrit (PHEV), tamamen elektrikli ve hidrojen yakıtlı güç aktarma sistemlerine ev sahipliği yapabilen yeni Lemon platformunu kullandığını açıkladı. Tamamen elektrikli olan araçta kobalt içermeyen bir batarya bulunduğu belirtiliyor. Sürüş menzili 700 kilometre olarak açıklanan konseptte seviye 3 otonom sürüş sistemi ve sesli komut gibi teknolojiler bulunuyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 13 dk.
    İnanılmaz güzel bir tasarım olmuş. Oldukça retro. Param olsa alırım.
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    tobepeople 2 sa. (düzenlendi)
    Serçe ve Murat araçlarına benziyor, bunun neresi futurist, Turist Ömer'in aracı bile daha fu-turist'ikti(ingilizce olarak FU anlamındaysa ve taksi olarak kullanacaklarsa başka)
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    eAkman (hic yok) 2 sa.
    Isim konusunda ironi yapiyorlar galiba.
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    3qzotix (bekir yıldız) 2 sa.
    İnsanlar sizin aracınızdan gözünü alamayacak.
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