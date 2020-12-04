Yeni egzoz denetim sistemi "EGEDES" 2021'de Türkiye genelinde uygulanacak

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre motorlu taşıtlar hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon aracın egzoz emisyon ölçümünün bulunmadığı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik belirlenmesini sağlayacak Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) geliştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca imzalanan protokol kapsamında EGEDES'in yeni yılın ikinci yarısında 81 ilde uygulanmaya başlayacağı açıklandı.

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5 milyon lira proje bedeliyle imzalanan protokol kapsamında cihazların son testleri ekiplerce gerçekleştirildi. Cihazların dağıtımı, montajı ve personel eğitimleri için takvim belirlendi. Bakanlık yeni yılın ilk yarısı sonunda her şehre bir plaka tanıma cihazı teslim ederek, EGEDES uygulamasını 81 ilde başlatacak. Sistemle egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak, akışı da aksatmadan tespit edilecek.

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Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacak. Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olacak.

Çevre Kanunu gereğince egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıt sahiplerine 3 bin 791 lira idari ceza uygulanıyor. Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültüye neden olan motorlu taşıt sahiplerine ise 4 bin 412 lira idari ceza veriliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/egzoz-denetiminde-yeni-sistem-egedes-yeni-yilda-81-ilde-uygulanacak/2065306

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