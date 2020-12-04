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    Yeni egzoz denetim sistemi "EGEDES" 2021'de Türkiye genelinde uygulanacak

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca imzalanan protokol ile yeni yılın ilk yarısı sonunda her şehre bir plaka tanıma cihazı teslim edilerek EGEDES uygulaması başlatılacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni egzoz denetim sistemi
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre motorlu taşıtlar hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalar sonucu yaklaşık 2 milyon aracın egzoz emisyon ölçümünün bulunmadığı tahmin ediliyor.

    Bu kapsamda egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik belirlenmesini sağlayacak Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) geliştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca imzalanan protokol kapsamında EGEDES'in yeni yılın ikinci yarısında 81 ilde uygulanmaya başlayacağı açıklandı.

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    5 milyon lira proje bedeliyle imzalanan protokol kapsamında cihazların son testleri ekiplerce gerçekleştirildi. Cihazların dağıtımı, montajı ve personel eğitimleri için takvim belirlendi. Bakanlık yeni yılın ilk yarısı sonunda her şehre bir plaka tanıma cihazı teslim ederek, EGEDES uygulamasını 81 ilde başlatacak. Sistemle egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte, otomatik olarak, akışı da aksatmadan tespit edilecek.

    Ayrıca Bkz. "Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor"

    Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunacak, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanacak ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulacak. Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olacak.

    Çevre Kanunu gereğince egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira, yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıt sahiplerine 3 bin 791 lira idari ceza uygulanıyor. Yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültüye neden olan motorlu taşıt sahiplerine ise 4 bin 412 lira idari ceza veriliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/egzoz-denetiminde-yeni-sistem-egedes-yeni-yilda-81-ilde-uygulanacak/2065306 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mahmut_emmi 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tüvtürk muayenesi olmayan araçları zaten yakalıyorsunuz. muayeneye de egzoz muayenesi olmadan girilmediğine göre buna ne gerek kalıyor ben anlamadım. egzoz muayenesi olmayan aracın, tüvtürk muayenesi de yoktur. yanlış mıyım?
    tüvtürk muayenesi olmayan araçları zaten yakalıyorsunuz. muayeneye de egzoz muayenesi olmadan girilmediğine göre buna ne gerek kalıyor ben anlamadım. egzoz muay...
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    TheCaliph_ 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yav siz daha gozunuzun onunde ses cikaran egzozlara ceza yazmiyorsunuz, sis farlarina ceza yazmiyorsunuz.
    Maksat ihale acmak mi? Anadolu'da hala mavi plaka olmayan muayeneden gecemeyecek plakalara sahip araclar vae kim bilir muayene ne zaman bitti, veya hic muayene gitti mi belli degil hangi polis durdurup ceza yazip baglayabiliyor?

    Yine vergisi bize
    Yav siz daha gozunuzun onunde ses cikaran egzozlara ceza yazmiyorsunuz, sis farlarina ceza yazmiyorsunuz. Maksat ihale acmak mi? Anadolu'da hala mavi plaka...
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    Yanıtla +29
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    nbacıshaquılle (Emre D) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Anlamadığım şey şu. Neden sistemde zaten süresi geçtiği belli olan arabaya direkt ceza yazılmıyor da bunun için kameralar kuruluyor ve kameraya yakalanması bekleniyor.
    Anlamadığım şey şu. Neden sistemde zaten süresi geçtiği belli olan arabaya direkt ceza yazılmıyor da bunun için kameralar kuruluyor ve kameraya yakalanması bekl...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    necoinside (Necbettin Çolak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine birinin cebine 5 milyon aktarmışız, haberin özeti bu.
    Yoksa varolan eds zaten plaka okuyor, plakadan muayene ve egzoz muayenesi v.s. herşey çıkıyor, yani bu sistem zaten var.
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    crow in cornfield 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    boş iş . tüv muayenesi bizi soymaktan başka ne işe yarıyor ki?
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    baranel (xxxx xxxx) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar düşünmüş ve bunu yapmışlar.

    Sorarım ülkemize pasaport vize çalışma izni almadan kaçak giren, kolayca iş bulan kişileri tespit edecek bir sistem varmı.

    Bu düşük maaş’a razı ve sigortasız çalışan kişiler yüzünden işinden olan ve arabasının yüksek muayene ücretini ödeyemeyen Türk vatandaşlarına yazın cezaları.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni sistem getirildi diye egzoz muayene paraları uçmasında
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa da var olana ama uygulaması keyfe keder yapılan bir sistem. Türkiye de eskisi gibi rutin ehliyet ruhsat şekli trafik kontrolü yok artık. Kontrollerin en çok olduğu bölge ve saatler belli genelde gece ve haftasonu. Alkol denetlemesi. Bunun haricinde aracınızı düzgün kullanır göze çarpmazsanız polisin sizi durdurma ihtimali oldukça düşük. Aynı şekil de Park ve trafik kurallarına uyduğunuz taktirde ceza yemezsiniz. Büyükşehirlerde elektronik sistemler oldukça fazla hiç her şeye dikkat edin illa bir radara takılırsınız. O zaman sistemde kontrol altına giriyorsunuz.

    2 milyon aracın tamamı Doğu şehirlerin köylerinde. Sistem şöyle olacak elektronik denetleme sistemlerini otoban girişi çıkış şehirler arası yollara vs trafiğin seyrek ve yerleşim alanlarına uzak yerlere muhtemelen güvenlik amaçlı koydukları yollardan gördüğümüz kameralara ilave sistem olarak yerleştirilecek. Bir çok araç plakası ile birlikte neyi var neyi yok ortaya. çıkacak...

    Tek seferlik kullanım ile 2 milyon aracın yüzde 80 ni ifşa olur sonra uzun süre bakmazlar. Keyfe kederi buradan geliyor. Avrupa da mevcut sistem. Cezai işlemi yok zaman verip o tarihe kadar işlemleri bitirmeleri aksi halde cezai işlem uygulanacağı tebliğ ediliyor. Muayene istasyonları bu dönemlerde tıklım tıklım.
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi olmuş. İstanbul'da kara duman atarak dolaşan moyoru bozuk o kadar fazla dizel araç varki . Bolca gezerseniz hergün 20 30 tane görürsünüz. Bu araçlar dizel i sıkıştımadığı için normal dizelin 30 kati zararlı emisyonu var
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    arion (Onur Torun) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mobese kameraları zaten plaka tespit yapabiliyor. Database'e bir de son muayene tarihi sütunu ekleyip sorgulatmak çok mu zordu?



    Amaç yeni dükkan açmaksa baştan söyleyin sistemi kurmasanız da vergi olarak ödeyelim.
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    toowylde (ibrahim sencan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Muayenesi yapılan araçların veritabanı kayıtları yok mu da böyle bir çözüme başvuruluyor? Gerçekten komik. Birkaç veritabanına bakılıp muayeneye girmeyen araçlar dakikalar içinde saptanabilir. İlla yola çıktıklarında mı ceza kesilmesi gerek?
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu sistem çok can yakacak özellikle elektirikli araç sahipleri uğraşıp duracak, şimdiden geçmiş olsun
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    m_yilmazefe (Mehmet Yılmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kösülmeye hazır olun, vay be diyorum 😡
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    3642 kez okundu.
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