Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor

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Türkiye’de son 10 yılda yaklaşık 12 milyondan fazla trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.

İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için psikoteknik testi uygulanıyor. İşte bu test 31 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor.

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Raporu olmayana 1180 lira ceza

Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 01 Ocak 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1083 lira cezai işlem uygulayacak. Bu ceza ise 2020 fiyatlarıdır. Yeni yılda rakam 1180 lira olacaktır."

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Psikoteknik testinin kişinin refleksini, algısını, muhakemesini ve karar verme kabiliyetinin yerinde olup olmadığını belirlediğini ifade eden Kutlu şöyle konuştu:

"Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test psikologlar eşliğinde en fazla 1-1,5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor."

Psikoteknik test ücretine de değinen Kutlu, "170 ile 220 lira arasında değişen fiyatlar var. Buna ayrıca 50 lira gibi bir psikiyatri muayenesiyle birlikte en fazla 250 lira gibi makul bir ücret ödeniyor. Alınmış olan hizmet 5 yıllık bir hizmettir. Yıllık ortalama 34 liraya gelmektedir. Sadece ticari araç kullanıcıların değil, tüm araç kullanıcılarının bu teste tabi tutulması gerekmektedir." şeklinde sözlerini noktaladı.

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