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    Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1180 lira cezai işlem uygulanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Psikoteknik test raporu ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor
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    Türkiye’de son 10 yılda yaklaşık 12 milyondan fazla trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 96'sının sürücü hatasından kaynaklandığı açıklandı.

    İnsan unsurundan kaynaklı olarak meydana gelen trafik kazalarını en aza indirgemek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için psikoteknik testi uygulanıyor. İşte bu test 31 Aralık'tan itibaren ticari araç sürücüleri için zorunlu hale geliyor.

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    Raporu olmayana 1180 lira ceza

    Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "Son zamanlarda artan trafik kazalarının önüne geçmek için genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 01 Ocak 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1083 lira cezai işlem uygulayacak. Bu ceza ise 2020 fiyatlarıdır. Yeni yılda rakam 1180 lira olacaktır."

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    Psikoteknik testinin kişinin refleksini, algısını, muhakemesini ve karar verme kabiliyetinin yerinde olup olmadığını belirlediğini ifade eden Kutlu şöyle konuştu:

    "Riskli sürücüleri trafikten çekmek için uygulanan psikoteknik test psikologlar eşliğinde en fazla 1-1,5 saat arasında gerçekleştiriliyor. Bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, mühakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp trafik kazalarının olumsuz etkilerini azaltmak hedefleniyor."

    Psikoteknik test ücretine de değinen Kutlu, "170 ile 220 lira arasında değişen fiyatlar var. Buna ayrıca 50 lira gibi bir psikiyatri muayenesiyle birlikte en fazla 250 lira gibi makul bir ücret ödeniyor. Alınmış olan hizmet 5 yıllık bir hizmettir. Yıllık ortalama 34 liraya gelmektedir. Sadece ticari araç kullanıcıların değil, tüm araç kullanıcılarının bu teste tabi tutulması gerekmektedir." şeklinde sözlerini noktaladı.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    1679fbhju 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hakkıyla yapılırsa %70-80 sürücü geçemez kıyamet kopar, onun için ayaküstü bi sisteme döner yatır parayı al raporu gibi
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    cengizhan72 (cengiz han) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun bu bıyıklı ve takım elbiseli adamlara, bu milleti nasıl yolarız ekibi iyi çalışıyor.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    “Psikoteknik” in ne olduğunu bilmeyenler, bu teste girecek öyle mi? Tüm ticari araç kullanıcılarımız da zaten top sakallı, gözlüklü entellektüel tipler zaten. Adamları tekrardan yazılı sınava koysan, sınavdan geçemezler.
    “Psikoteknik” in ne olduğunu bilmeyenler, bu teste girecek öyle mi? Tüm ticari araç kullanıcılarımız da zaten top sakallı, gözlüklü entellektüel tipler zaten. A...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    cormen 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Detaylı yanıt için teşekkürler.
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    CihangirCanavarı (Kötü kedi Şerafettin) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır SRC ve psikoteknik belgem vardır, yeni tip simulasyonlu sınav uygulamasıyla psikoteknik belgesini de ilk alanlardanım,



    Eskiden şirkete gelen bir kurs yetkilisine psikoteknik süresi dolanlar, ya da psikoteknik belgesi hiç olmayanlar 50 lira verirdi iki gün sonra psikoteknik belgesi ayağına gelirdi.



    Şimdi güya dümenden psikolog barındıran sınav merkezlerinde simulasyon cihazıyla kamera altında 1 saat civarı sınav oluyorsunuz.(180 liraya anlaşmıştık) Sonra bir psikologa sınavdan aldığınız belgeyi onaylatıyorsunuz, (30 lira da buna vermiştim galiba) sonra vergi dairesine 15 lira onay harcı yatırıyorsunuz. Eskisi gibi kart ya da belge olmuyor e-devlet üzerinden sisteme yükleniyor belgeniz. Ben 2019 sonunda almıştım, rakamlara zam gelmiş olabilir..



    Yorumların çoğunda söylendiği gibi, sınav hakkıyla yapılsa bir çok ticari araç sürücüsü bu belgeyi alamaz... özellikle yük nakli yapan kesimden çoğu şoför alamaz. Ben alırken test merkezindeki lavuk otomatiğe bağlamış her giren adaya cevapları söylüyordu kamera açısının dışında kalarak çaktırmadan... Yazık gerçekten çok yazık... Bu devletin göstermelik işlerine para ödemekten bıktık...



    Not: iki üniversite mezunuyum, iq seviyesi toplum ortalamasının üzerinde biriyim. Sıradan bir sürücünün yardım almadan o simulasyonu tek başına geçmesi çok zor...
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    cormen 2 hf. ( Mesaj Silindi ) CihangirCanavarı
    Kaç yıl süreli veriliyor şu anda?
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    cormen 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zaten zorunlu ne zamandır.
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    Usta-74 (Kerem usta) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Konu başlığı yanlış olmuş.Ticari araç kullananlara epeydir zorunlu zaten.
    Ayrıca src de şart.
    Ayrıca alkol ve uyuşturucu testi şart.
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    FreeRun 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    araç kullanan herkese yapsınlar bu testi
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    sfkli 2 hf. ( Mesaj Silindi ) FreeRun
    +1
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    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Taksici ve minibusculer istemezse gelmez
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    “Psikoteknik” in ne olduğunu bilmeyenler, bu teste girecek öyle mi? Tüm ticari araç kullanıcılarımız da zaten top sakallı, gözlüklü entellektüel tipler zaten. Adamları tekrardan yazılı sınava koysan, sınavdan geçemezler.
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    DoctorEconomy (Kök A) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gene birilerinin cepleri dolacak gibi
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    Uza -00- (berkay eraslan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    2021 de çıkacak yasaya 2020 fiyatı belirleyip 2021de zamlı fiyatı açıklıyorlar sjsjsjs

    Memleket değil güldür güldür şov ya.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düzgün yapılsa ortada taksici kalmaz. Da işte yine öylesine sırf para götürmek için yapılan bir sistem olacak. Özel falan her türlü geçirir. Devlette olsa yarı yarıya daha güvenli olur. Sonuçta doktorların falan koruması olmadığı için, psikopatlar her gün bir iki doktor dövmeye başlar, haliyle doktorlar da pes eder sonunda, bununla mı uğraşacağım der gelene gidene onay verirler.
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    1098 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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