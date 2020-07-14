Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor

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Elektrikli scooter hizmeti Türkiye’de giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Martı firmasıyla birlikte yeni firmaların da piyasaya girmesiyle sokaktaki scooter kullanan vatandaş sayısı arttı. Kullanımın artmasıyla birlikte birtakım sıkıntılar ortaya çıkmadı başladı. Bunlarla ilgili düzenleme geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooter’larla ilgili düzenlemenin yolda olduğunu belirterek, “Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, elektrikli scooter kiralama şirketlerini işaret ediyor ancak söz konusu düzenlemenin bireysel elektrikli scooter sahiplerini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Elektrikli scooter’lar yaklaşık 3 bin – 5 bin TL arasında fiyata satılıyor ve yüzde 18 KDV haricinde ek bir vergisi bulunmuyor. Elektrikli scooter kiralama hizmetini kullanan sürücüler kazalara karıştı. Kaldırımda kiralanmayı bekleyen araçlara polisler kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ceza yazdı. Bu sorunlara çözüm olunması amaçlanıyor.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/scooterlara-duzenleme-yolda-41563945

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