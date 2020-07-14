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    Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter'lara düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde düzenlemenin detayları ortaya çıkacak.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor
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    Elektrikli scooter hizmeti Türkiye’de giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Martı firmasıyla birlikte yeni firmaların da piyasaya girmesiyle sokaktaki scooter kullanan vatandaş sayısı arttı. Kullanımın artmasıyla birlikte birtakım sıkıntılar ortaya çıkmadı başladı. Bunlarla ilgili düzenleme geliyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooter’larla ilgili düzenlemenin yolda olduğunu belirterek, “Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor." dedi.

    Ayrıca Bkz. "İSO 500: Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı"

    Bakan Karaismailoğlu, elektrikli scooter kiralama şirketlerini işaret ediyor ancak söz konusu düzenlemenin bireysel elektrikli scooter sahiplerini etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Elektrikli scooter’lar yaklaşık 3 bin – 5 bin TL arasında fiyata satılıyor ve yüzde 18 KDV haricinde ek bir vergisi bulunmuyor. Elektrikli scooter kiralama hizmetini kullanan sürücüler kazalara karıştı. Kaldırımda kiralanmayı bekleyen araçlara polisler kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle ceza yazdı. Bu sorunlara çözüm olunması amaçlanıyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/scooterlara-duzenleme-yolda-41563945 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tobepeople 4 sa. en beğenilen
    Aldığımız nefese gelecek düzenlemeyi bekliyoruz
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Yılmaz) 46 sn. tobepeople
    aldığın nefese vergini allaha sükrünü eda ederek verebilirsin. ;)
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    MrKattchup 3 sa.
    Son cümle süper yav 'bu sorunlara çözüm olması amaçlanıyor' çözümden kasıt ek vergiyi dayayıp anca öyle işletebilirsiniz denecek amaç da halkın çıkarları, yersen hahahaha.
    Son cümle süper yav 'bu sorunlara çözüm olması amaçlanıyor' çözümden kasıt ek vergiyi dayayıp anca öyle işletebilirsiniz denecek amaç da halkın çıkarları, yerse...
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    vs-fb (Vn S) 3 sa.
    Taksici milleti için feda edilemeyecek bir şey yok. Bildiğin muz cumhuriyeti.
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    nebulabado 8 dk.
    Ahaaa.

    Yapıştır vergiyi...
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 12 dk.
    Bi’ Allah’ın kulu da demiyor ki o kadar yol, köprü, saray... yapacaklarına biraz da bisiklet yolu yapsalarmış.
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    Morichannn (Akın Özer) 17 dk.
    Ülkemizde malum araç sürücüleri bisiklet süren bireyleri trafikte zor duruma sokuyor. Bisiklet yollarını işgal ediyor. İlk önce hükümet bu işlere el atsın. Ayrıca çok az bisiklet yolumuz var. Yapın bisiklet yolu bunları yaşamayalım. Her zaman vergi vergi olmuyor.
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 22 dk.
    Her şey para değil yeni düzenlemede scooter bisiklet yolları yapın bakın bakalom bundurumlarla kim karşılaşıyor.

    Üretken çözüm odaklı olacaksın ceza verir gibi madde kanun yönetmeliği herkes çıkarır.
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    kenbalx (f k) 29 dk.
    250W motor gücü altı elektrikli araçlar vergisiz ehliyetsiz kullanılabiliyor. Belki kask, trafik kurallarına uyma, kaldırımdan gitmeme gibi bi düzenlemeler gelebilir.
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    yakupyasar1 30 dk.
    düzenleme gelmeyen ne kaldı daha ?
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    cheem (ch eem) 53 dk.
    Köprü hikayesine ramak kaldı...
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    husobas (hüseyin baş) 1 sa.
    Çok güzel sabırsızlıkla bekliyorduk ne zaman gelecek düzenleme diye 🤪
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa.
    Devlet bisiklet yollarına, bisiklet fiyatlarına, kask zorunluluğuna vs bir şekilde el atsın. Bisiklet fiyatlarında vergi varsa azaltılsın. Kullanımı teşvik edilsin. Mesela, artık yol yapılırken bisiklet yolu da eklensin o yola. Bisçklet sürerken kask takmayanlara ceza kesilsin 100 tl ye kadar. Türk insanının çoğu kafamı büyük gösteriyor, fazlalık yapıyor diye kask takmıyor. Bir de kaska mı para vereceğim diyor. Ama ucuza sigara buldu mu yapıştırıyor bi karton.. Ne diyeyim daha.
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    Venomv 1 sa.
    önce bisiklet yolu yapılsın. bisiklet kullanımı teşvik edilsin. yurt dışından çinden 3000 e alıp 10.000 15.000 e bisiklet satanlara da düzenleme gelsin. bisikletle şehir içinde ulaşım çile. arabayı üstüne kırıyor sıkıştırıyor. kimse sinyal vermiyor yaya olarak yaya yolundan geçerken gaza basıyor orangutan çocuğu! bunlara düzenleme gelsin. kamera plakasını yaya geçidinde durmadigini görüyor. durmayana otomatik ceza yazılsın. yaşlı insanlar karşıdan karşıya geçemiyor.
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    39 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

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    elektrikli scooter, martı ve
    7 etiket daha istanbul Türkiye Haberleri scooter ulaşım düzenleme ulaştırma bakanı Bilim ve Teknoloji
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