Yeni Ghostbusters filmi pek beğenilmedi

Tam Boyutta Gör 80'li yılların sevilen serisi Hayalet Avcıları (Ghostbusters), 2021 yılında çıkan Ghostbusters: Afterlife ile beyazperdeye geri döndü. Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de kısaca göründüğü bu film, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanırken, gişede de iyi bir performans sergiledi. Bu da yeni bir film serisinin önünü açmış oldu. İşte bu yeni serinin ikinci filmi olan Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire), bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

Ancak gelen ilk yorumlar, Frozen Empire'ın Afterlife ile aynı etkiyi yaratamadığını gösteriyor. Film, özellikle eleştirmenlerden son derece düşük puanlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 46, Rotten Tomatoes puanı ise %43. Aslında Afterlife da eleştirmenlerden öyle yüksek puanlar almamıştı ama en azından Rotten Tomatoes puanı yüzde 60 bandındayı. İzleyici puanları ise Frozen Empire'ın çok üstündeydi.

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Hayalet Avcıları: Ürperti, Türkiye'de 29 Mart'ta Vizyona Girecek

Bu kez Jason Reitman yerine Gil Kenan'ın yönettiği film, Afterlife'ta anlatılan olayların iki yıl sonrasında geçiyor ve eski Ghostbusters ekibi ile onlara yeni katılan genç yardımcılarının New York'u doğaüstü bir tehditten korumaya çalışmasını anlatıyor.

Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Celeste O'Connor'ın Afterlife'taki rolleriyle döndüğü filmde orijinal Ghostbusters ekibinden Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts ve William Atherton da yer alıyor. Bu filmde onlara katılan yeni isimler ise Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Emily Alyn Lind ve James Acaster.

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