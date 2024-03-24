Yeni Ghostbusters filmi pek beğenilmedi

Ancak gelen ilk yorumlar, Frozen Empire'ın Afterlife ile aynı etkiyi yaratamadığını gösteriyor. Film, özellikle eleştirmenlerden son derece düşük puanlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 46, Rotten Tomatoes puanı ise %43. Aslında Afterlife da eleştirmenlerden öyle yüksek puanlar almamıştı ama en azından Rotten Tomatoes puanı yüzde 60 bandındayı. İzleyici puanları ise Frozen Empire'ın çok üstündeydi.
Hayalet Avcıları: Ürperti, Türkiye'de 29 Mart'ta Vizyona Girecek
Bu kez Jason Reitman yerine Gil Kenan'ın yönettiği film, Afterlife'ta anlatılan olayların iki yıl sonrasında geçiyor ve eski Ghostbusters ekibi ile onlara yeni katılan genç yardımcılarının New York'u doğaüstü bir tehditten korumaya çalışmasını anlatıyor.
Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Celeste O'Connor'ın Afterlife'taki rolleriyle döndüğü filmde orijinal Ghostbusters ekibinden Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts ve William Atherton da yer alıyor. Bu filmde onlara katılan yeni isimler ise Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Emily Alyn Lind ve James Acaster.Kaynakça https://www.rottentomatoes.com/m/ghostbusters_frozen_empire https://www.metacritic.com/movie/ghostbusters-frozen-empire/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...