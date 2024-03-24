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    Anlık Bildirim

    Yeni Ghostbusters filmi pek beğenilmedi

    Bu hafta vizyona giren yeni Ghostbusters (Hayalet Avcıları) filmi özellikle eleştirmenlerden geçer not alamadı. İzleyici puanları da bir önceki Ghostbusters filminin altında.
    Yeni Ghostbusters filmi beğenilmedi Tam Boyutta Gör
    80'li yılların sevilen serisi Hayalet Avcıları (Ghostbusters), 2021 yılında çıkan Ghostbusters: Afterlife ile beyazperdeye geri döndü. Orijinal Hayalet Avcıları ekibinin de kısaca göründüğü bu film, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanırken, gişede de iyi bir performans sergiledi. Bu da yeni bir film serisinin önünü açmış oldu. İşte bu yeni serinin ikinci filmi olan Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire), bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

    Ancak gelen ilk yorumlar, Frozen Empire'ın Afterlife ile aynı etkiyi yaratamadığını gösteriyor. Film, özellikle eleştirmenlerden son derece düşük puanlar aldı. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 46, Rotten Tomatoes puanı ise %43. Aslında Afterlife da eleştirmenlerden öyle yüksek puanlar almamıştı ama en azından Rotten Tomatoes puanı yüzde 60 bandındayı. İzleyici puanları ise Frozen Empire'ın çok üstündeydi.

    Hayalet Avcıları: Ürperti, Türkiye'de 29 Mart'ta Vizyona Girecek

    Bu kez Jason Reitman yerine Gil Kenan'ın yönettiği film, Afterlife'ta anlatılan olayların iki yıl sonrasında geçiyor ve eski Ghostbusters ekibi ile onlara yeni katılan genç yardımcılarının New York'u doğaüstü bir tehditten korumaya çalışmasını anlatıyor.

    Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Celeste O'Connor'ın Afterlife'taki rolleriyle döndüğü filmde orijinal Ghostbusters ekibinden Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts ve William Atherton da yer alıyor. Bu filmde onlara katılan yeni isimler ise Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, Emily Alyn Lind ve James Acaster.

    Kaynakça https://www.rottentomatoes.com/m/ghostbusters_frozen_empire https://www.metacritic.com/movie/ghostbusters-frozen-empire/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 7 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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