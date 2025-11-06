Netflix'in yeni western dizisi The Abandons'tan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de The Abandons olacak. Western türündeki dizi gerek başrol oyuncuları, gerekse yaratıcı ekibiyle dikkat çekiyor. Çünkü dizinin başında, Sons of Anarchy'nin yaratıcısı olarak adından söz ettiren Kurt Sutter yer alıyor. Başrollerde ise Lena Headey (Game of Thrones) ve Gillian Anderson (The X-Files) var.

The Abandons, 4 Aralık'ta Netflix'te Yayınlanacak

Son yılların en başarılı dizilerinden Yellowstone gibi The Abandons da western türüyle aile dramasını harmanlıyor. 1850'lerde geçen dizi, hudut bölgesinde karşı karşıya gelen iki aileye odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan (Headey) yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Lena Headey ve Gillian Anderson'a Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Michiel Huismangibi isimler eşlik ediyor.

4 Aralık'ta izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

