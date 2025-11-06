Netflix'in yeni western dizisi The Abandons'tan ilk fragman yayınlandı

The Abandons, 4 Aralık'ta Netflix'te Yayınlanacak
Son yılların en başarılı dizilerinden Yellowstone gibi The Abandons da western türüyle aile dramasını harmanlıyor. 1850'lerde geçen dizi, hudut bölgesinde karşı karşıya gelen iki aileye odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise İrlandalı dindar bir kadın olan Fiona Nolan (Headey) yer alıyor. Evlat edindiği dört çocukla birlikte yeni dünyada bir hayat kurmaya çalışan Fiona, Avrupalı aristokratların toprağına göz dikmesiyle birlikte kendisini zorlu bir mücadelenin içinde buluyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Lena Headey ve Gillian Anderson'a Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Michiel Huismangibi isimler eşlik ediyor.
4 Aralık'ta izleyici ile buluşacak olan diziden yayınlanan ilk fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.