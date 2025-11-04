Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon CEO'su: AI asistanımız Rufus satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

    Amazon CEO'su Andy Jassy, e-ticaret platformlarına ekledikleri AI asistanı Rufus'un sadece bu yıl şirketin gelirine fazladan 10 milyar dolar eklediğini açıkladı.         

    Amazon: AI asistanı Rufus satışlarımıza 10 milyar dolar katkı yaptı Tam Boyutta Gör
    İnternet kullanıcılarının giderek daha fazla başvurduğu yapay zeka araçları, önümüzdeki dönemde çevrimiçi alışveriş deneyimini de dönüştürecek gibi görünüyor. Bir yandan ChatGPT gibi sohbet botlarına dâhili e-ticaret sistemleri entegre edilirken, diğer yandan büyük e-ticaret platformlarına yapay zeka destekli akıllı asistanlar ekleniyor. Bu AI asistanları, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmasına ya da fırsatları yakalamasına yardımcı olurken, alınacak kıyafeti kullanıcının üstünde gösterme veya kullanıcı yorumlarını özetleme gibi pek çok farklı fonkiyonu da yerine getirebiliyor. Amazon tarafından paylaşılan son bilgiler, bu desteğin satışlara da yansıdğını gösteriyor.

    Rufus'tan Yardım Alan Amazon Kullanıcılarının Satın Alma Oranı %60 Daha Yüksek

    Amazon CEO'su Andy Jassy, AI asistanları Rufus sayesinde yıllık satışlarına yaklaşık 10 milyar dolar eklediklerini söylüyor. Yani normalde Amazon'a gelmeyecek 10 milyar dolar, Rufus'un kullanıcılara yardımcı olması ve doğru ürünlere yönlendirmesi sayesinde gelire dönüştürüldü. En azından Andy Jassy'nin iddiası bu yönde. Jassy, bu iddiasını verilerle de destekliyor. Amazon CEO'sunun paylaştığı verilere göre, Rufus'tan yardım alan kullanıcıların oturumlarını satın almayla sonuçlandırma oranı, diğer kullanıcılara göre yüzde 60 daha fazla.

    Sadece bu yıl 250 milyon kullanıcının Rufus'tan faydalandığını açıklayan Amazon CEO'su, AI asistanı ile etkileşimin yıldan yıla %210 arttığını belirtti. Önümüzdeki dönemde de bu yükselişin sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar yapay zekaya daha aşina hâle geldikçe, bu teknolojinin e-ticaret platformlarındaki rolü ve katkısı da büyüyor.

    Amazon'un geçtiğimiz yılın Şubat ayında beta sürümüyle yayınladığı Rufus, zamanla güncellenerek daha da gelişti. Araç, kullanıcıların önceki aramalarını ve alışverişlerini analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmasına yardım edebiliyor. Araç, Türkiye'de kullanıcılara sunuluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 9 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 16 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 3 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 3 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    multivizyon tv kanalları mass effect legendary edition türkçe yama diş hekimi doktor mudur tyt genel deneme önerileri kirpi saç nasıl düzelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor 200 Pro
    Honor 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum