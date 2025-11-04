Amazon CEO'su: AI asistanımız Rufus satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

Rufus'tan Yardım Alan Amazon Kullanıcılarının Satın Alma Oranı %60 Daha Yüksek
Amazon CEO'su Andy Jassy, AI asistanları Rufus sayesinde yıllık satışlarına yaklaşık 10 milyar dolar eklediklerini söylüyor. Yani normalde Amazon'a gelmeyecek 10 milyar dolar, Rufus'un kullanıcılara yardımcı olması ve doğru ürünlere yönlendirmesi sayesinde gelire dönüştürüldü. En azından Andy Jassy'nin iddiası bu yönde. Jassy, bu iddiasını verilerle de destekliyor. Amazon CEO'sunun paylaştığı verilere göre, Rufus'tan yardım alan kullanıcıların oturumlarını satın almayla sonuçlandırma oranı, diğer kullanıcılara göre yüzde 60 daha fazla.
Sadece bu yıl 250 milyon kullanıcının Rufus'tan faydalandığını açıklayan Amazon CEO'su, AI asistanı ile etkileşimin yıldan yıla %210 arttığını belirtti. Önümüzdeki dönemde de bu yükselişin sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar yapay zekaya daha aşina hâle geldikçe, bu teknolojinin e-ticaret platformlarındaki rolü ve katkısı da büyüyor.
Amazon'un geçtiğimiz yılın Şubat ayında beta sürümüyle yayınladığı Rufus, zamanla güncellenerek daha da gelişti. Araç, kullanıcıların önceki aramalarını ve alışverişlerini analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmasına yardım edebiliyor. Araç, Türkiye'de kullanıcılara sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa