Amazon CEO'su: AI asistanımız Rufus satışlara 10 milyar dolar katkı yaptı

Tam Boyutta Gör İnternet kullanıcılarının giderek daha fazla başvurduğu yapay zeka araçları, önümüzdeki dönemde çevrimiçi alışveriş deneyimini de dönüştürecek gibi görünüyor. Bir yandan ChatGPT gibi sohbet botlarına dâhili e-ticaret sistemleri entegre edilirken, diğer yandan büyük e-ticaret platformlarına yapay zeka destekli akıllı asistanlar ekleniyor. Bu AI asistanları, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmasına ya da fırsatları yakalamasına yardımcı olurken, alınacak kıyafeti kullanıcının üstünde gösterme veya kullanıcı yorumlarını özetleme gibi pek çok farklı fonkiyonu da yerine getirebiliyor. Amazon tarafından paylaşılan son bilgiler, bu desteğin satışlara da yansıdğını gösteriyor.

Rufus'tan Yardım Alan Amazon Kullanıcılarının Satın Alma Oranı %60 Daha Yüksek

Amazon CEO'su Andy Jassy, AI asistanları Rufus sayesinde yıllık satışlarına yaklaşık 10 milyar dolar eklediklerini söylüyor. Yani normalde Amazon'a gelmeyecek 10 milyar dolar, Rufus'un kullanıcılara yardımcı olması ve doğru ürünlere yönlendirmesi sayesinde gelire dönüştürüldü. En azından Andy Jassy'nin iddiası bu yönde. Jassy, bu iddiasını verilerle de destekliyor. Amazon CEO'sunun paylaştığı verilere göre, Rufus'tan yardım alan kullanıcıların oturumlarını satın almayla sonuçlandırma oranı, diğer kullanıcılara göre yüzde 60 daha fazla.

Sadece bu yıl 250 milyon kullanıcının Rufus'tan faydalandığını açıklayan Amazon CEO'su, AI asistanı ile etkileşimin yıldan yıla %210 arttığını belirtti. Önümüzdeki dönemde de bu yükselişin sürmesi bekleniyor. Kullanıcılar yapay zekaya daha aşina hâle geldikçe, bu teknolojinin e-ticaret platformlarındaki rolü ve katkısı da büyüyor.

Amazon'un geçtiğimiz yılın Şubat ayında beta sürümüyle yayınladığı Rufus, zamanla güncellenerek daha da gelişti. Araç, kullanıcıların önceki aramalarını ve alışverişlerini analiz ederek, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmasına yardım edebiliyor. Araç, Türkiye'de kullanıcılara sunuluyor.

