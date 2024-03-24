Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de yeni Maymunlar Cehennemi filmi olacak. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) adını taşıyan bu yeni film, 10 Mayıs'ta vizyona girecek. Film için tanıtım çalışmalarına hız veren 20th Century Studios, filmden yeni bir tanıtım fragmanı yayınladı.

The Maze Runner serisiyle tanınan Wes Ball'un hayata geçirdiği bu yeni film, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan modern üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçecek. Film, o üçlemenin doğrudan devamı olmayacak ama aynı evrende geçecek ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerleyecek.

Ark: The Animated Series yayınlandı 2 gün önce eklendi

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.

İzleyicileri böyle distopik bir geleceğin içine çekecek olan film, genç bir kadın ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip edecek. Bu macerada karşılarına çıkan en büyük engel ise, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.

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