CW Enerji'nin güneş hücreleri dünya standardını yakaladı: %25 verimlilik doğrulandı

Tam Boyutta Gör Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretme kapasitesini giderek artırırken, güneş teknolojileri için yerli çözümler üretmeyi de öncelikli hedeflerden biri olarak görüyor. Bu hedef doğrultusunda, güneş panellerinin temel bileşenlerini üreten firmalara da önemli destekler veriliyor. Bu alanda öne çıkan firmalardan biri olan CW SolarCell, güneş hücreleri konusunda dikkat çekici işler ortaya koyuyor. Nitekim CW Solar Cell'in bu alandaki başarısı, artık uluslararası ölçekte de belgelendi.

Bir CW Enerji iştiraki olan CW SolarCell’in geliştirdiği TOPCon High Efficiency güneş hücresi, dünyanın en prestijli fotovoltaik laboratuvarlarından Fraunhofer ISE tarafından test edildi ve yüzde 25.03 verimlilik oranı ile onay aldı. Fraunhofer ISE'den alınan bu onay, Türkiye'de üretilen güneş hücrelerinin dünya standardını yakaladığını belgelemiş oldu.

Fraunhofer ISE tarafından yapılan testler, IEC 60904 standartları çerçevesinde, AAA sınıfı solar simülatör ve EA & ILAC uluslararası akreditasyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi. Test sonuçlarına göre CW SolarCell’in TOPCon hücreleri, laboratuvar ortamında ölçülen en yüksek verimlilik değerlerinden birini elde ederek uluslararası kabul görmüş bir başarıya imza attı.

Söz konusu güneş hücreleri olduğunda, seri üretime geçiş sürecinde verimlilikte hafif düşüşler yaşanabiliyor. Bu yüzden laboratuvar ortamında elde edilen sonuçlar seri üretimde tam olarak korunamayabiliyor. Ancak Fraunhofer ISE, test cihazlarının kalibrasyonunda seri üretim hattından alınan örnek hücrelerin referans olarak kullanıldığını söylüyor. Bu süreç sonunda, seri üretimde yer alan hücrelerin de laboratuvar testleriyle uyumlu şekilde %25 ve üzeri verimlilik değerlerine ulaştığı ve performans dağılımının bu seviyede istikrarlı biçimde doğrulandığı belirtiliyor. Bu da umut veren bu sonuçların laboratuvar ortamıyla sınırlı olmadığına işaret ediyor.

“Fraunhofer testleri, yerli mühendislik gücümüzün uluslararası standartlarda ürünler geliştirebileceğinin kanıtı." diyen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, elde edilen bu sonucun Türkiye’nin güneş teknolojilerinde dünya sahnesinde söz sahibi olma hedefini desteklediğini belirtti: “Fraunhofer ISE test sonuçlarıyla yüzde 25’in üzerinde verimliliğe ulaşarak Türkiye’yi global yarışta ön sıralara taşıdık. HIT-30 (Yüksek Teknoloji Yatırım Programı) programı, yerli üretimi ve teknolojik inovasyonu teşvik ederek bu sürecin hızlanmasına önemli katkı sağladı. Bu destek, ülkemizin enerji ve sanayi yatırımlarında dünya sahnesinde rekabet gücünü artırıyor.”

CW SolarCell, Fraunhofer ISE tarafından laboratuvar verimliliği onaylanan TOPCon hücrelerini, bir sonraki adım olarak uluslararası sertifikasyon sürecine gönderecek. Fraunhofer ISE onayı, hücrelerin performansını ölçen ve verimlilik değerini bilimsel olarak teyit eden bir laboratuvar sertifikası niteliği taşırken; uluslararası sertifikasyon süreci; güvenlik, dayanıklılık ve kalite testleri sonrası ürünlerin ticari kullanıma uygunluğunu belirleyecek. Bu aşamanın da tamamlanmasıyla, Türkiye'nin güneş hücreleri üretiminde söz sahibi ülkeler arasında yerini sağlamlaştırması hedefleniyor.

