Mumya 4 geliyor; Orijinal serinin yıldızları geri dönecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın sonunda yeni bir Mumya (The Mummy) filmi duyurulmuş, korku tarafına ağırlık verecek bu filmin ne orijinal seriyle, ne de 2017 yılında çıkan Tom Cruise'lu versiyonla bağlantılı olmayacağı açıklanmıştı. Nitekim Haziran ayında bu filmin çekimlerine başlandı ve bir vizyon tarihi de belirlendi. Ancak aradan geçen sürede planlarda önemli değişiklikler olmuş gibi görünüyor. Çünkü o film şimdi The Resurrected olarak yeniden adlandırılıp Mumya serisinden ayrı bir yöne giderken, yepyeni bir Mumya projesi için hazırlıklara başlandı. Üstelik bu yeni proje, orijinal serinin yıldızlarını yeniden bir araya getiren Mumya 4 olacak.

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, Mumya 4 İçin Geri Dönüyor

İlk iki Mumya filminin başrollerini paylaşan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın aynı rollerde geri döneceği yeni Mumya filmi, aslında iki filmin devamı niteliğinde olacak. Serinin üçüncü filmi olan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı'nda yaşananlar ise tamamen yok sayılacak. 2008 yılında çıkan bu filmde Brendan Fraser rol alsa da Rachel Weisz yer almamıştı.

Yeni Mumya filminin konusu belli oldu 2 gün önce eklendi

Hızlıca şekillenmeye başlayan Mumya 4'ü Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek. Radio Silence adı altında birlikte korku filmleri çeken ikili, daha önce Ready or Not, Scream 5 ve Abigail gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Orijinal serinin devamı niteliğindeki bu yeni proje için henüz bir vizyon tarihi duyurulmadı. Daha önce yeni Mumya filmi olarak duyurulan, bu hafta adını The Resurrected olarak değiştiren film ise 17 Nisan 2026'da çıkacak.

