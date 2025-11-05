Mumya 4 geliyor; Orijinal serinin yıldızları geri dönecek

Brendan Fraser ve Rachel Weisz, Mumya 4 İçin Geri Dönüyor
İlk iki Mumya filminin başrollerini paylaşan Brendan Fraser ve Rachel Weisz'ın aynı rollerde geri döneceği yeni Mumya filmi, aslında iki filmin devamı niteliğinde olacak. Serinin üçüncü filmi olan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı'nda yaşananlar ise tamamen yok sayılacak. 2008 yılında çıkan bu filmde Brendan Fraser rol alsa da Rachel Weisz yer almamıştı.
Hızlıca şekillenmeye başlayan Mumya 4'ü Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett ikilisi yönetecek. Radio Silence adı altında birlikte korku filmleri çeken ikili, daha önce Ready or Not, Scream 5 ve Abigail gibi filmlerde yönetmen koltuğuna oturmuştu.
Orijinal serinin devamı niteliğindeki bu yeni proje için henüz bir vizyon tarihi duyurulmadı. Daha önce yeni Mumya filmi olarak duyurulan, bu hafta adını The Resurrected olarak değiştiren film ise 17 Nisan 2026'da çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: