Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Star Trek için beklenen haber geldi: Tüm seri sıfırlanıp baştan başlatılacak

    Paramount'un satılması Star Trek serisinin de kaderini değiştiriyor. Hazırlık aşamasındaki dördüncü filmi rafa kaldıran yeni yönetim, bunun yerine tüm seriyi sıfırlamaya hazırlanıyor.

    Star Trek için beklenen haber geldi: Tüm seri sıfırlanıp baştan başlatılacak Tam Boyutta Gör
    Star Trek serisinin haklarını elinde bulunduran Paramount, geçtiğimiz haftalarda Skydance'e satıldı. Bu satın alımla birlikte stüdyonun yönetimi de el değiştirdi. Görünen o ki bu değişim, Star Trek serisinin de kaderini değiştirecek. Çünkü yeni yönetim, serinin geleceği için farklı bir yol çiziyor.

    Star Trek 4 Rafa Kaldırıldı; Yeni Bir Seri Başlatılacak

    Eski Paramount yönetimi; Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana gibi isimlerin rol aldığı modern film serisini dördüncü filmle devam ettirmeyi planlıyordu. Ancak Paramount'un el değiştirmesiyle birlikte bu planlar rafa kaldırıldı. Çünkü yeni yönetim, seriyi bir kez daha resetleyip, sıfırdan yeni bir seriye başlamaya karar verdi.

    Pek çok Star Trek hayranı için bu uzun zamandır istenen ve beklenen bir karardı. Çünkü J.J. Abrams ve Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanan modern seri, Star Trek hayranlarının büyük bir bölümünü hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden bu son gelişmeyi memnuniyetle karşılayan kayda değer bir kitle olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu kararın TV tarafında bir yansıması olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Paramount+'ta yayınlanan Star Trek filmleri, modern film serisiyle aynı evrenin ve zaman çizgisinin bir parçası. Bu yüzden Paramount bu sıfırlama kararına onları da dâhil edebilir. Ancak şimdilik böyle bir karar alınmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ds otomobil yorum rottweiler isırır mı femcel nedir migros internet 0.75 kablo kaç amper taşır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum