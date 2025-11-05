Star Trek için beklenen haber geldi: Tüm seri sıfırlanıp baştan başlatılacak

Star Trek 4 Rafa Kaldırıldı; Yeni Bir Seri Başlatılacak
Eski Paramount yönetimi; Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana gibi isimlerin rol aldığı modern film serisini dördüncü filmle devam ettirmeyi planlıyordu. Ancak Paramount'un el değiştirmesiyle birlikte bu planlar rafa kaldırıldı. Çünkü yeni yönetim, seriyi bir kez daha resetleyip, sıfırdan yeni bir seriye başlamaya karar verdi.
Pek çok Star Trek hayranı için bu uzun zamandır istenen ve beklenen bir karardı. Çünkü J.J. Abrams ve Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanan modern seri, Star Trek hayranlarının büyük bir bölümünü hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden bu son gelişmeyi memnuniyetle karşılayan kayda değer bir kitle olduğunu söyleyebiliriz.
Bu kararın TV tarafında bir yansıması olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Paramount+'ta yayınlanan Star Trek filmleri, modern film serisiyle aynı evrenin ve zaman çizgisinin bir parçası. Bu yüzden Paramount bu sıfırlama kararına onları da dâhil edebilir. Ancak şimdilik böyle bir karar alınmış değil.