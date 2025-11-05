The Witcher 4. sezonuyla dibi gördü; İzlenme rakamlarındaki düşüş dikkat çekici

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in The Witcher dizisi, geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Özellikle ilk iki sezonuyla epey ses getiren dizi, bu kez benzer bir etki yaratamadı. 3. sezonunda epey ivme kaybeden dizi, önemli değişikliklere sahne olan 4. sezonuyla dibi gördü. Bu durum Netflix tarafından paylaşılan izlenme rakamlarında açıkça görünüyor.

The Witcher 4. Sezon, 3. Sezonun Yarısı Kadar Bile İzlenmedi

Doğrudan Netflix tarafından paylaşılan izlenme rakamlarına göre The Witcher'ın 4. sezonu ilk haftasında 7.4 milyon izlenmeye ulaştı. Bu sayı, 3. sezonun ilk haftada izlenme sayısının (15.2 milyon) yarısından bile az. İlk iki sezonla kıyaslandığında ise fark daha bile büyük. Ortaya çıkan bu tablo, dizinin ne kadar kaybettiğini açıkça ortaya koyuyor.

The Witcher'ın böylesine büyük bir düşüş yaşaması sürpriz değil. Dizinin 2. sezonundan sonra hikâye uyarlandığı romandan ve oyun serisinden giderek uzaklaşırken, Henry Cavill'in Geralt karakterini de geri plana atmaya başladı. Nitekim biraz da bunun etkisiyle Cavill, 3. sezondan sonra diziden ayrıldı. 4. sezonda daha ufalmış bir rolle yer alan Geralt'ı Liam Hemsworth canlandırıyor. Hem Henry Cavill gibi ünlü bir oyuncunun kaybı, hem de hikâyedeki bu tartışmalı değişiklikler, dizinin kan kaybetmesinde büyük rol oynadı.

Netflix, daha 4. sezon başlamadan 5. sezon için onay vermiş, dizinin 5. sezonla birlikte final yapacağını açıklamıştı. 4. sezonun bu kötü performansına rağmen bu kararda geri adım atılması bekleniyor. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, The Witcher 5. sezonuyla ekranlara veda edecek.

