Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    The Witcher 4. sezonuyla dibi gördü; İzlenme rakamlarındaki düşüş dikkat çekici

    Hikâyede yaptığı tuhaf değişiklikler yüzünden epey eleştirilen The Witcher 4. sezonuyla dibi gördü. Yeni sezonun izlenme rakamları, ilk sezonları mumla aratıyor.         

    The Witcher'ın izlenme rakamları 4. sezonda dibi gördü Tam Boyutta Gör
    Netflix'in The Witcher dizisi, geçtiğimiz günlerde 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Özellikle ilk iki sezonuyla epey ses getiren dizi, bu kez benzer bir etki yaratamadı. 3. sezonunda epey ivme kaybeden dizi, önemli değişikliklere sahne olan 4. sezonuyla dibi gördü. Bu durum Netflix tarafından paylaşılan izlenme rakamlarında açıkça görünüyor.

    The Witcher 4. Sezon, 3. Sezonun Yarısı Kadar Bile İzlenmedi

    Doğrudan Netflix tarafından paylaşılan izlenme rakamlarına göre The Witcher'ın 4. sezonu ilk haftasında 7.4 milyon izlenmeye ulaştı. Bu sayı, 3. sezonun ilk haftada izlenme sayısının (15.2 milyon) yarısından bile az. İlk iki sezonla kıyaslandığında ise fark daha bile büyük. Ortaya çıkan bu tablo, dizinin ne kadar kaybettiğini açıkça ortaya koyuyor.

    The Witcher'ın böylesine büyük bir düşüş yaşaması sürpriz değil. Dizinin 2. sezonundan sonra hikâye uyarlandığı romandan ve oyun serisinden giderek uzaklaşırken, Henry Cavill'in Geralt karakterini de geri plana atmaya başladı. Nitekim biraz da bunun etkisiyle Cavill, 3. sezondan sonra diziden ayrıldı. 4. sezonda daha ufalmış bir rolle yer alan Geralt'ı Liam Hemsworth canlandırıyor. Hem Henry Cavill gibi ünlü bir oyuncunun kaybı, hem de hikâyedeki bu tartışmalı değişiklikler, dizinin kan kaybetmesinde büyük rol oynadı.

    Netflix, daha 4. sezon başlamadan 5. sezon için onay vermiş, dizinin 5. sezonla birlikte final yapacağını açıklamıştı. 4. sezonun bu kötü performansına rağmen bu kararda geri adım atılması bekleniyor. Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, The Witcher 5. sezonuyla ekranlara veda edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evin önünde park yeri kiralama fiyatları 2025 diş hekimliği pişmanlıktır ankara akyurt nasıl bir yer stok takip programı full+crack gittiğin yolu kaydetme programı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum